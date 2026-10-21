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/ ©Pixabay
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt mehrere Sternschnuppen.
Orioniden: Mit Vollgas durchs Universum.
Österreich
21/10/2026
240.000 km/h

20 Sternschnuppen pro Stunde: Orioniden-Schauer erreicht seinen Höhepunkt

Mega-Highlight für Hobby-Astronomen und Sternderlgucker: Rund um den heutigen 21. Oktober erreichen die Orioniden ihren Höhepunkt. Bei idealen Bedingungen sind am Himmel über Österreich 20 Sternschnuppen pro Stunde möglich.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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Die Orioniden entstehen aus Staubteilchen des berühmten Halley’schen Kometen. Jedes Jahr kreuzt die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne diese Partikelspur. Treffen die Teilchen mit rund 66 Kilometern pro Sekunde auf die Erdatmosphäre, verglühen sie und erzeugen die leuchtenden Spuren am Nachthimmel.

Beste Zeit in der zweiten Nachthälfte

Das Maximum wird rund um den 21. Oktober erwartet. Dank des früh untergehenden Mondes bleibt der Himmel über weite Strecken dunkel. Viele Orioniden hinterlassen zudem sekundenlang sichtbare Leuchtspuren, die zu den spektakulärsten des Jahres zählen.

Blick Richtung Sternbild Orion

Der sogenannte Radiant liegt im Sternbild Orion, das in der zweiten Nachthälfte hoch über dem Horizont steht. Für die Beobachtung sind weder Fernglas noch Teleskop nötig. Ein dunkler Ort außerhalb von Städten erhöht die Chancen auf ein beeindruckendes Sternschnuppen-Erlebnis.

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