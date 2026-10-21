Lotto-Ziehung am 21. Oktober: Diese Zahlen sind 1,2 Millionen Euro wert

1,2 Millionen Euro waren bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 21. Oktober 2026, im Topf. Der Grund dafür liegt im Sechser am Sonntag, den ein Wiener abgeräumt hat. Wir haben hier die Zahlen für euch.

Da bei der letzten Lotto-Ziehung vom Sonntag, 18. Oktober 2026, ein Wiener die sechs Richtigen am Schein hatte, geht es bei der Ziehung am heutigen Mittwoch, 21. Oktober 2026, neuerlich um die standardmäßigen 1,2 Millionen Euro für eine „normale“ Lotto-Ziehung. Spannend ist auch der Joker. Hier geht es um einen Doppeljackpot und rund 450.000 Euro. In der folgenden Infobox haben wir die gezogenen Zahlen für euch.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 21. Oktober 2026, gezogen: Lotto : 2, 6, 21, 32, 35, 45 Zusatzzahl: 22

: 2, 6, 21, 32, 35, 45 Zusatzzahl: 22 LottoPlus, 1. Ziehung : 1, 7, 13, 17, 19, 23

: 1, 7, 13, 17, 19, 23 LottoPlus, 2. Ziehung : 10, 16, 18, 26, 27, 30

: 10, 16, 18, 26, 27, 30 Joker: 8, 7, 9, 7, 7, 8 alle Angaben ohne Gewähr

Oktober als Lotto-Glücksmonat bisher

Insgesamt war der Oktober allgemein bisher ein guter Monat für Lotto-Gewinne. In den letzten vier Runden hat es insgesamt fünf Lotto-Sechser gegeben, jede einzelne der vier Runden hat auch mindestens einen Hauptgewinn hervorgebracht. Wie eben auch die Ziehung am Sonntag. Neben dem Sechser hat es dort auch drei Fünfer mit Zusatzzahl gegeben. Die Gewinne gingen – jeweils per Normalschein – nach Wien, Oberösterreich und ins Burgenland und waren jeweils rund 24.300 Euro schwer, wie die Österreichischen Lotterien berichten.

LottoPlus und Joker am Sonntag ohne Hauptgewinne

Bei den beiden LottoPlus-Ziehungen hat es keinen Hauptgewinn gegeben, womit die Gewinnsummen jeweils auf die Fünfer aufgeteilt worden sind. Ebenfalls keinen Sechser hat es beim Joker gegeben – und das schon zum zweiten Mal in Folge. Deshalb ist es hier am Mittwoch, 21. Oktober 2026, um nicht weniger als 450.000 Euro gegangen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 19:15 Uhr aktualisiert