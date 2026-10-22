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/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt dunkle Wolken über dem Faaker See in Kärnten. Auf einem Steg steht ein aufgespannter Regenbogenschirm.
Der Oktober neigt sich dem Ende zu und mit ihm rückt ein besonderer Tag im Bauernkalender näher.
Österreich
22/10/2026
"Jahr voller Segen"

Bauernregel: Regen an diesem Oktobertag verrät, was uns 2027 erwartet

Regen am letzten Oktobertag muss laut einer alten Bauernregel kein schlechtes Zeichen sein. Ganz im Gegenteil: Das Wetter am 31. Oktober soll sogar einen Hinweis darauf geben, wie das kommende Jahr wird.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(193 Wörter)
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Der Oktober neigt sich dem Ende zu und mit ihm rückt ein besonderer Tag im Bauernkalender näher. Am 31. Oktober ist der sogenannte Wolfgangstag. Schon früher beobachteten die Menschen an diesem Tag das Wetter besonders genau, denn laut alten Bauernregeln soll Regen ein gutes Zeichen für das nächste Jahr sein.

Regen am Wolfgangstag soll Glück bringen

Eine bekannte Bauernregel lautet: „Regen am Sankt-Wolfgangs-Tag, gut für das nächste Jahr sein mag.“ Auch eine weitere Wetterweisheit verspricht Positives: „Sankt Wolfgang Regen verspricht ein Jahr voll Segen.“ Dem alten Volksglauben zufolge könnte ein verregneter 31. Oktober also auf ein gutes und ertragreiches kommendes Jahr hindeuten. Anders als bei vielen anderen Bauernregeln ist Regen an diesem Tag ausdrücklich erwünscht.

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Die sind mir ziemlich egal

Was ist an der Bauernregel dran?

So interessant die alten Wetterweisheiten auch sind, eine wissenschaftlich verlässliche Vorhersage liefern sie nicht. Ob es am Wolfgangstag regnet, sagt nichts Sicheres über das Wetter oder die Ernte im nächsten Jahr aus. Dennoch bleibt die Bauernregel eine spannende Tradition. Ob der 31. Oktober heuer tatsächlich Regen bringt, wird sich erst zeigen.

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