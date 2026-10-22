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/ ©ORF/ZDF/Sabine Finger
Bild auf 5min.at zeigt Schauspiler von "Die Bergretter"
Luise Bähr verlässt die Bergretter.
Österreich/Deutschland
22/10/2026
Abschied

Tränen beim Dreh: Beliebter Serien-Star verlässt „Die Bergretter“

Harter Schlag für Fans der beliebten TV-Erfolgsserie „Die Bergretter“: Nach mehr als einem Jahrzehnt zieht eine absolute Hauptdarstellerin einen Schlussstrich.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)
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Luise Bähr kehrt der gewohnten Kulisse den Rücken. Die 47-jährige Schauspielerin schlüpfte zwölf Jahre lang in die Rolle der Notärztin Katharina Strasser und prägte die Produktion entscheidend mit.

Schauspielerin ist traurig

Der Abschied fällt der Darstellerin sichtlich schwer: Zwar überwiege die Dankbarkeit für die lange Zeit, dennoch sei der emotionale Schritt von Trauer begleitet gewesen. Besonders der finale Flug im Rettungshelikopter in der markanten roten Einsatzkleidung sei ihr sehr nahegegangen. Die im steirischen Dachsteingebiet gedrehte Produktion gehört seit Jahren zu den absoluten Quoten-Garanten im ORF und begeistert regelmäßig ein Millionenpublikum vor den heimischen Bildschirmen.

Bähr bleibt dem ZDF erhalten

Trotz der Wehmut blickt Bähr optimistisch nach vorne: Nach so vielen Jahren in derselben Rolle freue sie sich nun vor allem auf neue berufliche Herausforderungen und schauspielerische Abwechslung. Dem Sender ZDF bleibt sie aber auch künftig für andere Projekte erhalten.

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