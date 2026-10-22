Baby stirbt nach Frühgeburt: „Ich hab’ gedacht, das ist einfach ein schlechter Traum“

In Leibnitz kam Aidas Tochter in der 23. Schwangerschaftswoche lebend zur Welt und starb kurz darauf in den Armen ihrer Mutter. Ein Gutachten hält fest, dass die Hochrisikogeburt nicht allein von einer Hebamme hätte betreut werden

Die dritte Folge der Doku-Reihe „Pfusch am Patienten“ widmet sich zwei Fällen, bei denen mögliche Warnsignale im medizinischen Umfeld nicht ausreichend beachtet worden sein sollen. Einer der Fälle ereignete sich in Leibnitz in der Steiermark. Im Mittelpunkt steht Aida, deren Tochter in der 23. Schwangerschaftswoche zur Welt kam und kurz darauf starb. Als bei Aida die Wehen einsetzten, ging die behandelnde Ärztin laut der Fallbeschreibung von einer Totgeburt aus. Die Entscheidung fiel demnach auf eine reine Hebammengeburt. Doch das Kind kam lebend zur Welt und starb kurze Zeit später in den Armen seiner Mutter. „Ich hab’ gedacht, das ist einfach ein schlechter Traum“, erinnert sich Aida in der Dokumentation an den Moment.

Gutachten hält Betreuung durch Hebamme allein für unzureichend

Ein späteres Gutachten kommt laut den Angaben zur Sendung zu dem Schluss, dass die Hochrisikogeburt nicht ausschließlich von einer Hebamme hätte betreut werden dürfen. Aida stellt in der Dokumentation die Frage, warum ihrer Tochter nicht geholfen worden sei. „Was war der Grund, dass nicht geholfen wurde? Was war so schlimm, sie in einen Inkubator zu legen und Erste Hilfe zu leisten, anstatt sie mir in die Hände zu legen und ersticken zu lassen?“, sagt sie unter Tränen. Aida berichtet außerdem, mehrfach nach einem Inkubator gefragt und danach geschrien zu haben. Die Hebamme habe jedoch nur den Kopf geschüttelt, während das Neugeborene in ihren Armen starb.