Von GNTM in die Grazer Oper: Alexavius sucht junge Talente

Vom Laufsteg in die Grazer Oper: GNTM-Star Alexavius übernimmt eine besondere Aufgabe. Im November sucht er junge Talente für die Opernredoute 2027. Wer zwischen 16 und 28 Jahre alt ist, kann sein Können zeigen.

Bei Heidi Klum stand er selbst noch im Rampenlicht, jetzt darf er andere Talente beurteilen: Der Grazer Alexavius, bekannt aus der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, hat eine neue Aufgabe übernommen.

Bei Heidi Klum stand er selbst noch im Rampenlicht, jetzt darf er andere Talente beurteilen: Der Grazer Alexavius, bekannt aus der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, hat eine neue Aufgabe übernommen.

Bei Heidi Klum stand er selbst noch im Rampenlicht, jetzt darf er andere Talente beurteilen: Der Grazer Alexavius, bekannt aus der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, hat eine neue Aufgabe übernommen. Und die führt ihn nicht etwa auf einen internationalen Laufsteg, sondern direkt in die Grazer Oper. Dort wird er im November mitentscheiden, welche jungen Tänzerinnen und Tänzer bei einem der gesellschaftlichen Höhepunkte des Jahres 2027 auftreten dürfen.

GNTM-Star sitzt plötzlich selbst in der Jury

Wer Alexavius aus der Castingshow kennt, weiß: Auffallen und Präsenz zeigen gehören zu seinen Stärken. Genau darauf soll es auch bei seiner neuen Aufgabe ankommen. Patricia Stieder-Zebedin, Leiterin der Tanzschule Schweighofer, konnte den Grazer für die Jury des diesjährigen Castings gewinnen. Dabei geht es nicht nur darum, die richtigen Tanzschritte zu beherrschen. Auch Ausstrahlung, Haltung und das Auftreten der Bewerber spielen eine Rolle. „Es geht um den Zauber, den man versprüht, wenn man den Raum betritt“, lautet das Credo für das Casting.

Junge Grazer können sich ihren großen Auftritt sichern

Am Samstag, dem 14. November 2026, wird es ernst. Ab 13 Uhr findet in der Oper Graz das Casting für das Eröffnungskomitee der Opernredoute statt. Gesucht werden Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 28 Jahren, die Freude am Wiener Walzer haben und bei der festlichen Eröffnung dabei sein möchten. Gemeinsam mit den anderen Jurymitgliedern wird Alexavius entscheiden, welche Tanzpaare das Eröffnungskomitee bilden. Für die ausgewählten Tänzerinnen und Tänzer wartet ein besonderer Auftritt. Am 30. Jänner 2027 findet die nächste Grazer Opernredoute statt.