Eine muss gehen! Murtaler Peter (23) trifft schwere Entscheidung

Für den 23-jährigen Murtaler Peter wird es bei „Bauer sucht Frau“ ernst: Nach einer gemeinsamen Hofwoche muss er sich zwischen zwei Frauen entscheiden. Wer darf bleiben – Lissi oder Lisa?

In der neuen Folge am Mittwoch, dem 28. Oktober, steht für den 23-jährigen Peter aus dem steirischen Murtal eine wichtige Entscheidung an.

In der neuen Folge am Mittwoch, dem 28. Oktober, steht für den 23-jährigen Peter aus dem steirischen Murtal eine wichtige Entscheidung an.

Die Spannung steigt bei „Bauer sucht Frau“: In der neuen Folge am Mittwoch, dem 28. Oktober, steht für den 23-jährigen Peter aus dem steirischen Murtal eine wichtige Entscheidung an. Nach einer ereignisreichen Hofwoche muss sich der junge Bauer von einer seiner beiden Hofdamen verabschieden.

Lissi oder Lisa: Für wen entscheidet sich Peter?

Zwei Frauen hoffen weiterhin auf eine gemeinsame Zukunft mit dem Murtaler: die Salzburgerin Lissi und die Kärntnerin Lisa. Doch nur eine von ihnen darf auf dem Hof bleiben. Dass ihm die Entscheidung nicht leichtgefallen ist, macht Peter bereits im Vorfeld deutlich. „Mir ist es absolut nicht leicht gefallen“, gesteht der 23-Jährige. Welche der beiden Frauen sein Herz erobert hat, wird in der neuen Folge verraten. Für die Zuschauer aus der Steiermark dürfte besonders spannend werden, wie die Liebesgeschichte des Murtalers weitergeht.

Auch in Tirol fliegen die Funken

Während Peter vor seiner Entscheidung steht, beginnt für den 28-jährigen Biobauern Alex aus dem Bezirk Kitzbühel die Hofwoche. Schon beim ersten Treffen mit der 20-jährigen Leonie-Sophie aus Norddeutschland scheint es zwischen den beiden zu funken. „Jetzt muss ich erstmal die Sprache finden, die hat es mir tatsächlich verschlagen“, schwärmt Alex nach der Begegnung. Zwei weitere Hofdamen wollen ebenfalls sein Herz gewinnen. Auch im Tiroler Außerfern bleibt es spannend: Dort kämpfen Max und Kevo weiterhin um die Aufmerksamkeit des 34-jährigen Kevin.

Heute Abend auf ATV und JOYN

Ob sich der Murtaler Peter für Lissi oder Lisa entscheidet, erfahren die Zuschauer am heutigen Mittwoch, dem 28. Oktober, um 20.15 Uhr bei „Bauer sucht Frau“ auf ATV und JOYN.