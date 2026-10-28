Prominentes Duo in Graz: Johann Lafer und Helmut Marko auf Genusstour

Prominenter Besuch in Graz: TV-Koch Johann Lafer und Motorsportlegende Helmut Marko waren gemeinsam in der steirischen Landeshauptstadt und der umliegenden Region unterwegs. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren und teilen nicht nur ihre steirischen Wurzeln, sondern auch ihre Leidenschaft für gutes Essen. Organisiert wurde der Ausflug vom Tourismusverband Region Graz und der Steirischen Tourismus GmbH. Ein Social-Media-Team begleitete die beiden, um die kulinarischen und touristischen Highlights der Region einem breiten Publikum zu präsentieren.

Vom Bauernmarkt auf den Schlossberg

Los ging es am Bauernmarkt am Grazer Lendplatz. Dort kosteten Lafer und Marko regionale Spezialitäten und kamen mit Produzenten ins Gespräch. Für Lafer war der Besuch auch eine Rückkehr zu seinen beruflichen Anfängen: Vor rund 50 Jahren startete der Spitzenkoch seine Karriere mit einer Kochlehre im Grazer Gösser-Bräu. Anschließend ging es auf den Schlossberg. Neben dem Blick über Graz stand auch ein Besuch des 4D-Kinos „The Flight“ auf dem Programm. Zum Mittagessen kehrten die beiden im Restaurant El Pescador in der Innenstadt ein.

Lipizzaner, Schilcher und steirische Jause

Am Nachmittag führte die Tour in die Weststeiermark. Im Lipizzanergestüt Piber erhielt Lafer Einblicke in die Zucht der berühmten weißen Pferde. Nach einem Zwischenstopp bei der Hundertwasserkirche in Bärnbach ging es weiter nach Ligist. In der Buschenschank Dokter genossen die beiden eine steirische Jause und verkosteten den für die Region typischen Schilcher.

KLANGLICHT als Abschluss

Den Abschluss bildete ein Besuch des Kunstfestivals KLANGLICHT im Schloss Eggenberg. Dort konnten Lafer und Marko Licht- und Klanginstallationen zum diesjährigen Thema „Zeit“ erleben. Der gemeinsame Ausflug soll auch Werbung für die Steiermark machen. Die entstandenen Videos und Bilder werden über verschiedene Social-Media-Kanäle veröffentlicht. „Mit Johann Lafer haben wir einen Genussbotschafter, der seiner Heimat eng verbunden ist und weit über Österreich hinaus bekannt ist“, betonen Sylvia Loidolt und Susanne Haubenhofer vom Tourismusverband Region Graz. Besonders in Deutschland mache der bekannte Koch auf die kulinarische Vielfalt und die Ausflugsziele der Steiermark aufmerksam.