Amira Aly ist wieder zu Hause: Damit hatte sie nicht gerechnet

Erst vor wenigen Tagen machte Amira Aly die Geburt ihrer Tochter öffentlich. Jetzt ist die gebürtige Klagenfurterin mit ihrem Baby wieder zu Hause. Dort wartete eine Überraschung auf die frischgebackene Dreifach-Mama.

Wie 5 Minuten bereits berichtet ist Amira Aly ist zum dritten Mal Mutter geworden, hier nachzulesen: Wunder Nummer drei: Amira Alys Tochter ist da. Die gebürtige Klagenfurterin verkündete die Geburt ihrer Tochter auf Instagram mit einem Foto der kleinen Babyhand und den Worten „Wunder Nummer drei“. Für die Moderatorin und ihren Partner Christian Düren ist es das erste gemeinsame Kind. Aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher hat Aly bereits zwei Söhne.

Zu Hause wartete eine besondere Überraschung

Nach den ersten Tagen mit ihrem Neugeborenen ist Amira Aly nun wieder in den eigenen vier Wänden angekommen. Doch dort erwartete sie nicht einfach nur der gewohnte Alltag. Ihr Zuhause war für die Rückkehr von Mutter und Tochter liebevoll dekoriert worden. „Bin nach Hause gekommen und habe das vorgefunden“, schrieb die Moderatorin in ihrer Instagram-Story. Dazu veröffentlichte sie Aufnahmen, auf denen die Überraschung zu sehen ist. Ein großes „Willkommen Zuhause“-Schild, zahlreiche Luftballons und ein Babybett mit der Aufschrift „Baby“ sorgten für einen festlichen Empfang. Besonders auffällig war ein riesiger Teddybär, der auf einem Tisch auf die beiden Neuankömmlinge wartete. Amiras Freundin Romi hatte sich die Überraschung einfallen lassen. Sie war auch schon für die Organisation der Babyparty verantwortlich gewesen.

©Instagram

Eine Freundin steckte dahinter

Dass Aly eine Schwäche für Dekoration hat, dürfte ihren Fans nicht entgangen sein. Bereits Mitte Oktober hatte sie ihren Christbaum im Wohnzimmer aufgestellt. Warum sie damit so früh dran war, erklärte sie damals mit einer einfachen Frage: „Warum sollte man diese schöne, die schönste Zeit des Jahres nur wenige Wochen genießen können?“ Nun gab es in ihrem Zuhause allerdings einen ganz anderen Anlass zum Feiern: die Ankunft ihrer kleinen Tochter. So persönlich die Einblicke in die geschmückten Räume auch sind, bei ihrer Familie zieht Amira Aly weiterhin klare Grenzen. Schon bei ihren beiden Söhnen achtete sie darauf, deren Privatsphäre zu schützen. Auch über ihre neugeborene Tochter hat die Moderatorin bislang nur wenige Details verraten. Statt eines Babyfotos zeigte sie bei der Bekanntgabe der Geburt lediglich die kleine Hand des Mädchens.