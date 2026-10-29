Nach 49 Jahren ist Schluss: Lukas Resetarits beendet Bühnenkarriere

Fast fünf Jahrzehnte lang stand Lukas Resetarits auf der Bühne und begeisterte sein Publikum mit Humor und Gesellschaftskritik. Jetzt zieht der 79-Jährige einen Schlussstrich. Für seine Fans kommt der Abschied überraschend.

49 Jahre Kabarett, 30 Soloprogramme und eine Fernsehrolle, die bis heute Kultstatus genießt: Lukas Resetarits hat die österreichische Unterhaltung über Jahrzehnte mitgeprägt. Nun verabschiedet sich der 79-Jährige von der Bühne. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sogar für das kommende Jahr noch Vorstellungen angekündigt waren.

Ein Kabarettist, der kein Blatt vor den Mund nahm

Seit den 1970er-Jahren gehört Resetarits zu den prägenden Persönlichkeiten der heimischen Kabarettszene. Mit scharfem Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen, politischer Satire und seinem unverwechselbaren Humor machte er sich einen Namen. Dabei ging es ihm nie ausschließlich darum, sein Publikum zum Lachen zu bringen. Seine Programme griffen immer wieder politische und gesellschaftliche Fragen auf. Insgesamt entstanden im Laufe seiner Karriere 30 Soloprogramme. Sein jüngstes Programm trägt den Titel „Glück“. Daran arbeitete er gemeinsam mit seiner Tochter Kathrin Resetarits.

Als „Kottan“ wurde er zur Fernsehlegende

Nicht nur auf der Bühne, auch vor der Kamera hinterließ Resetarits seine Spuren. Besonders seine Darstellung des Major Adolf Kottan in der österreichischen Krimiserie „Kottan ermittelt“ machte ihn einem breiten Publikum bekannt. Die eigenwillige Mischung aus Krimi, Satire und schwarzem Humor entwickelte sich zum Kult. Resetarits wurde durch die Rolle auch für Menschen zu einem Begriff, die seine Kabarettprogramme nie gesehen hatten. Bis heute zählt „Kottan ermittelt“ zu den bekanntesten österreichischen Fernsehproduktionen.

Erst vor wenigen Wochen ausgezeichnet

Noch am 9. Oktober 2026 stand Lukas Resetarits gemeinsam mit seinem Bruder Peter Resetarits im Wiener Rathaus im Mittelpunkt. Bürgermeister Michael Ludwig überreichte den beiden das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, 5 Minuten hat berichtet: Lukas und Peter Resetarits erhalten Goldenes Ehrenzeichen. Mit der Auszeichnung wurden die Brüder für ihre jahrzehntelangen Leistungen gewürdigt. Peter Resetarits ist vor allem als langjähriger ORF-Journalist und Moderator bekannt. Nur wenige Wochen nach dieser Ehrung folgt nun die Nachricht vom Bühnenabschied. Für Fans wirft der Rückzug auch praktische Fragen auf.