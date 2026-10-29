„Das größte Weihnachtsgeschenk“: Melissa Naschenweng jubelt

Melissa Naschenweng hat eine Nachricht, die sie offenbar kaum für sich behalten konnte. Die Kärntner Schlagersängerin steht heuer erneut bei der großen „Helene Fischer Show“ auf der Bühne.

Melissa Naschenweng hat eine Nachricht, die sie offenbar kaum für sich behalten konnte. Die Kärntner Schlagersängerin steht heuer erneut bei der großen „Helene Fischer Show“ auf der Bühne.

Melissa Naschenweng hat eine Nachricht, die sie offenbar kaum für sich behalten konnte. Die Kärntner Schlagersängerin steht heuer erneut bei der großen „Helene Fischer Show“ auf der Bühne. Auf Instagram teilte sie ihre Freude mit ihren Fans und verriet, dass sie bereits in Düsseldorf ist, wo die Aufzeichnung vorbereitet wird. Für die Musikerin ist es nach ihrem ersten Auftritt im Jahr 2023 bereits die zweite Einladung zu der beliebten Weihnachtssendung.

„Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freu“

In einem Video auf Instagram lässt Naschenweng ihre Fans an ihrer Begeisterung teilhaben. „Das große Geheimnis wurde gelüftet. Und ihr könnt’s euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freu, zum zweiten Mal in der großen Helene Fischer Show mit dabei zu sein“, erzählt sie. Dass sie erneut eingeladen wurde, bedeutet der Kärntnerin viel. „Was für eine Ehre, noch einmal dabei sein zu dürfen“, sagt sie. Auch bei Helene Fischer bedankt sich die Sängerin persönlich. „Die Freude ist riesengroß. Danke, liebe Helene. Ein schöneres musikalisches Finale für dieses Jahr könnte ich mir kaum wünschen“, schreibt Naschenweng auf Instagram.

Schon 2023 stand sie mit Helene Fischer auf der Bühne

Für Melissa Naschenweng ist es ein Wiedersehen mit einer der bekanntesten Schlagersängerinnen im deutschsprachigen Raum. Bereits 2023 durfte sie bei der „Helene Fischer Show“ mitwirken. Drei Jahre später folgt nun der nächste Auftritt. Die Vorbereitungen laufen bereits. Naschenweng hält sich dafür in Düsseldorf auf, wo die Weihnachtsshow aufgezeichnet wird. Neben der Kärntnerin sind unter anderem auch Ronan Keating und die deutsche Band „Die Prinzen“ angekündigt.

Fans müssen sich noch bis Weihnachten gedulden

Bis die Zuschauer den Auftritt im Fernsehen sehen können, dauert es allerdings noch einige Wochen. Die Ausstrahlung der „Helene Fischer Show“ ist für den 25. Dezember 2026 vorgesehen. Für Melissa Naschenweng steht schon jetzt fest, dass die Einladung einen besonderen Platz in ihrem Jahr einnimmt. „Für mich ist das das allergrößte Weihnachtsgeschenk“, freut sich die Sängerin.