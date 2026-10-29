„Mausi“ Lugner zurück im Klassenzimmer: Das steckt dahinter

Christina „Mausi“ Lugner hat sich wieder auf die Schulbank gewagt und Tochter Jacqueline gleich mitgenommen. Allerdings stand diesmal kein Unterricht auf dem Programm. Stattdessen gab es im Wiener Orpheum jede Menge zu lachen.

Schule und Christina „Mausi“ Lugner? Das ist eine Kombination, die man nicht unbedingt erwartet. Doch genau darum ging es bei einem besonderen Abend im Wiener Orpheum. Gemeinsam mit ihrer Tochter Jacqueline besuchte die Society-Lady die Premiere des neuen Kabarettprogramms von Andreas Ferner. Und der weiß aus eigener Erfahrung, wie turbulent es im Klassenzimmer zugehen kann.

„Mausi“ Lugner hat einen Vorschlag für Österreichs Schulen

Bei der Premiere von „Bro-Fessor, checkst du!?“ nahm Ferner sein Publikum mit auf eine humorvolle Reise durch den österreichischen Schulalltag. Von übermotivierten Eltern bis zu endlosen Diskussionen in WhatsApp-Gruppen bekam so manches bekannte Problem sein Fett ab. Besonders gut kam das Programm offenbar bei Christina Lugner an. Sie hatte nach der Vorstellung sogar eine Idee, wie sich der Schulalltag in Österreich verbessern ließe. „Andi Ferner ist der einzige Professor Österreichs, bei dem die Schüler freiwillig nachsitzen, weil sie vor lauter Lachen nicht mehr nach Hause gehen können“, schwärmte sie. Und sie legte nach: „Ich sage nur, wenn alle Lehrer so wären, hätten wir in Österreich lauter Einser, außer in Betragen, da hätten wir einen Totalausfall.“

Kabarettist kennt den Schulwahnsinn aus erster Hand

Dass Andreas Ferner mit seinen Geschichten einen Nerv trifft, kommt nicht von ungefähr. Der Kabarettist unterrichtet bereits seit 1999 und erlebt damit seit mehr als zwei Jahrzehnten, was sich zwischen Lehrerpult, Elternabend und Pausenglocke abspielt. „Die Schule liefert mir nach all den Jahren noch immer Geschichten, bei denen ich mir denke: Das kann man sich nicht ausdenken!“, erzählt er. Dabei verändert sich der Schulalltag ständig. Neue Herausforderungen, andere Erwartungen und immer wieder überraschende Situationen sorgen dafür, dass Ferner offenbar auch künftig genügend Material für seine Auftritte haben wird. „Die Kinder verändern sich, die Eltern verändern sich und der Wahnsinn verändert sich mit. Ich fürchte, mir wird der Stoff so schnell nicht ausgehen.“

Ein Schulabend ohne Hausübungen

Für Christina Lugner und ihre Tochter Jacqueline blieb es jedenfalls bei einem unterhaltsamen Ausflug in die Welt des Schulalltags. Prüfungen mussten die beiden nicht ablegen, Hausübungen gab es ebenfalls keine. Stattdessen erlebten sie einen Abend, an dem die kleinen und großen Absurditäten des Schulbetriebs im Mittelpunkt standen. Und zumindest „Mausi“ Lugner dürfte von dieser besonderen Unterrichtsstunde ziemlich angetan gewesen sein.