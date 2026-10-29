Ö3-Star Philipp Hansa entgeht Einbruch: Ein Detail macht ihm Sorgen

Philipp Hansa hat in seiner Wiener Wohnung offenbar mehr Glück gehabt, als ihm zunächst bewusst war. Während der aus Graz stammende Ö3-Moderator friedlich schlief, machten sich Unbekannte an seiner Eingangstür zu schaffen. Dass jemand versucht hatte, in seine Wohnung einzudringen, bemerkte er allerdings erst später. In seinem Podcast „Hawi d’Ehre“ erzählte der Moderator nun, was passiert war und warum ihn ein verschwundener Schlüssel besonders beschäftigt.

Philipp Hansa schlief während des Einbruchsversuchs

„Bei mir ist eingebrochen worden“, berichtete Hansa seinen Podcast-Kollegen Gabi Hiller und Paul Pizzera. Tatsächlich blieb es nach bisherigen Erkenntnissen bei einem Einbruchsversuch. Die Unbekannten hatten offenbar versucht, die Eingangstür seiner Altbauwohnung gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde die Tür erheblich beschädigt. Teile des Türrahmens und des Schlossbereichs waren verbogen, außerdem hatte sich Verputz gelöst. Hansa selbst bekam davon nichts mit. Er schlief während des Vorfalls und trug dabei Kopfhörer. Dass er seine Doppelflügeltür zweimal abgesperrt hatte, dürfte entscheidend gewesen sein. „Und das hat mir ziemlich den Arsch gerettet“, erzählte er im Podcast.

Erst später bemerkte er, was passiert war

Besonders ungewöhnlich: Als Hansa am nächsten Morgen seine Wohnung verließ, fielen ihm die Beschädigungen zunächst gar nicht richtig auf. Zwar wunderte er sich über das Aussehen der Tür und den Verputz am Boden, doch an einen Einbruchsversuch dachte er zunächst nicht. Er machte Fotos und ging seinem Alltag nach. Erst später, nach einem Gespräch mit seiner Mutter, wurde ihm bewusst, dass sich möglicherweise jemand gewaltsam Zutritt zu seiner Wohnung verschaffen wollte. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die Ermittler gingen nach seinen Schilderungen davon aus, dass die Unbekannten längere Zeit an der Tür gearbeitet haben könnten. Hansa sprach von etwa 15 bis 20 Minuten.

Verschwundener Zweitschlüssel gibt Rätsel auf

Eine Sache lässt den Moderator allerdings nicht ganz los: Seit dem Vorfall fehlt sein Zweitschlüssel. „Das einzige, das mir Sorgen macht, ist: Es fehlt innen mein Zweitschlüssel, der immer an der gleichen Stelle liegt“, erzählte Hansa. Kurzzeitig beschäftigte ihn deshalb die Vorstellung, die Unbekannten könnten doch in seine Wohnung gelangt sein und den Schlüssel mitgenommen haben. Nach einem Gespräch mit der Polizei hält er dieses Szenario allerdings selbst für äußerst unwahrscheinlich. Er vermutet inzwischen, dass er den Schlüssel lediglich verlegt hat. Trotzdem hat er reagiert: Schloss und Schlüssel wurden bereits ausgetauscht. Zusätzlich möchte er seine Wohnung mit einem Balkenschloss besser absichern.

Polizei fand Fingerabdrücke

Bei der Spurensicherung wurden laut Hansa zwei Fingerabdrücke entdeckt. Diese sollen mit einer Datenbank abgeglichen werden. Auch die Sorge, möglicherweise gezielt ins Visier der Einbrecher geraten zu sein, konnte die Polizei dem Moderator zumindest teilweise nehmen. In der Nachbarschaft soll es einen ähnlichen Vorfall gegeben haben. Seine Podcast-Kollegen reagierten zunächst fassungslos. Paul Pizzera zeigte sich besonders betroffen, als Hansa die Schäden an seiner Wohnungstür schilderte. Zwischendurch wurde aber auch gescherzt. Pizzera brachte eine mögliche Entführung ins Spiel, woraufhin Gabi Hiller über ein hypothetisches Lösegeld nachdachte. Hinter den Scherzen steckte allerdings echte Sorge um ihren Kollegen. „Philipp, bitte – pass auf“, gab Pizzera ihm mit auf den Weg.