Nach zehn Jahren: Matakustix schlägt jetzt neue Wege ein

Zehn Jahre lang sorgte Matakustix mit großen Shows am Wörthersee für Begeisterung. Doch 2027 wird vieles anders. Die Kärntner Band verabschiedet sich vorerst vom gewohnten Spektakel und setzt auf zwei besondere Konzerte.

Zehn Jahre lang gehörten die Konzerte von Matakustix für viele Musikfans zum Sommer dazu. Doch nun schlägt die Kärntner Band ein neues Kapitel auf.

Zehn Jahre lang gehörten die Konzerte von Matakustix für viele Musikfans zum Sommer dazu. Doch nun schlägt die Kärntner Band ein neues Kapitel auf.

Große Bühnen, prominente Gäste und Tausende Fans: So kannte man die Matakustix-Shows in der Klagenfurter Wörthersee-Ostbucht. Zehn Jahre lang gehörten die Konzerte für viele Musikfans zum Sommer dazu. Doch nun schlägt die Kärntner Band ein neues Kapitel auf. Frontmann Matthias Ortner und seine Kollegen wollen 2027 auf das verzichten, was ihre Auftritte zuletzt geprägt hat: aufwendige Bühnentechnik, große Inszenierungen und immer spektakulärere Shows. Stattdessen soll es zurück zu den musikalischen Anfängen gehen.

Warum Matakustix jetzt einen Gang zurückschaltet

Die Entscheidung kommt nicht von ungefähr. Über die Jahre wurden die Veranstaltungen immer größer. Mit Opus oder Nockis-Sänger Friedl Würcher standen auch bekannte Musiker gemeinsam mit Matakustix auf der Bühne. Doch mit dem Erfolg stiegen offenbar auch die eigenen Erwartungen. Auch wenn sie sich einig sind, dass sie keine Sekunde davon missen wollen, will die Band jetzt leiser treten und das Tempo rausnehmen und sich auf ihre Anfänge besinnen.

Zwei besondere Konzerte in Kärnten geplant

Ganz auf ihre Fans verzichten werden die Musiker natürlich nicht. Für 2027 stehen bereits zwei Auftritte in Kärnten fest. Allerdings in einer Form, die sich deutlich von den bisherigen Großveranstaltungen unterscheidet. Unter dem Motto „Unplugged“ wollen Matakustix mit ihren Instrumenten, wenigen Mikrofonen und einer bewusst reduzierten Bühnenshow auftreten und auf große LED-Wände und Feuerwerk künftig verzichten.

Diese beiden Termine sind geplant: Juni 2027: Burgarena Finkenstein, Beginn um 20 Uhr Juni 2027: Schlossberg Griffen, Beginn um 19.30 Uhr

Auch die größten Hits werden anders klingen

Wer nun befürchtet, bei den Konzerten auf die bekannten Matakustix-Lieder verzichten zu müssen, kann beruhigt sein. Die größten Hits sollen weiterhin Teil des Programms bleiben. Allerdings dürfen sich die Fans auf andere Versionen freuen. Die Musiker wollen ihre Songs reduzierter präsentieren und damit einen neuen Zugang zu ihrer eigenen Musik schaffen. Ortner ist überzeugt, dass dieser Schritt nicht nur der Band guttun wird. Auch das Publikum könne von einem Konzertabend profitieren, bei dem nicht jedes Detail perfekt inszeniert sein muss. Ganz ruhig dürfte es trotzdem nicht werden. Der Frontmann rechnet damit, dass die Fans bei den bekannten Liedern kräftig mitsingen werden.