320.000 Euro bezahlt: Kärntner Familie erlebt böse Überraschung

Für eine Familie aus dem Lavanttal wird der Traum vom Eigenheim zur Belastungsprobe. Obwohl bereits 320.000 Euro bezahlt wurden, ist das Haus noch nicht fertig. Dann wird ein Wasserschaden entdeckt.

Für Markus Unterholzer aus St. Georgen im Lavanttal sollte mit dem Bau seines Holzriegelhauses ein großer Wunsch in Erfüllung gehen. Doch nur wenige Monate nach dem Einzug steht die Familie vor erheblichen Problemen.

Für Markus Unterholzer aus St. Georgen im Lavanttal sollte mit dem Bau seines Holzriegelhauses ein großer Wunsch in Erfüllung gehen. Doch nur wenige Monate nach dem Einzug steht die Familie vor erheblichen Problemen.

Ein eigenes Haus, genügend Platz für die Familie und endlich in den eigenen vier Wänden wohnen: Für Markus Unterholzer aus St. Georgen im Lavanttal sollte mit dem Bau seines Holzriegelhauses ein großer Wunsch in Erfüllung gehen. Doch nur wenige Monate nach dem Einzug steht die Familie vor erheblichen Problemen. Nicht nur, dass das schlüsselfertig bestellte Haus noch immer nicht vollständig fertiggestellt ist. Auch Wasser hat sich offenbar über längere Zeit unbemerkt im Bodenaufbau ausgebreitet. Wie groß die Schäden tatsächlich sind, soll nun die Fernsehsendung „Pfusch am Bau“ auf PULS 4 und JOYN zeigen.

©Markus Bolliger uch Wasser hat sich offenbar über längere Zeit unbemerkt im Bodenaufbau ausgebreitet.

320.000 Euro bezahlt, aber Haus noch nicht fertig

Für das Eigenheim hat die Kärntner Familie bereits tief in die Tasche gegriffen. Insgesamt 320.000 Euro wurden laut den Angaben zur Sendung an den Bauunternehmer überwiesen. Doch selbst ein halbes Jahr nach dem Einzug waren noch Arbeiten offen. Deshalb hält Unterholzer die verbleibenden 80.000 Euro vorerst zurück. Als wäre das nicht schon ärgerlich genug, kommt ein weiteres Problem hinzu: Ein fehlerhafter Wasseranschluss soll dafür gesorgt haben, dass über Monate hinweg Wasser in den Bodenaufbau gelangte. Die Folgen sind erheblich. Estrich, Dämmung und angrenzende Bauteile sind durchfeuchtet. Besonders beunruhigend ist die Frage, ob das Wasser auch die tragende Holzkonstruktion beschädigt haben könnte.

©Markus Bolliger Um herauszufinden, wie schwer die Schäden sind, wird EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum eingeschaltet.

Experte entdeckt weitere Probleme

Um herauszufinden, wie schwer die Schäden sind, wird EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum eingeschaltet. Er untersucht das Gebäude, öffnet einzelne Bauteile und führt Feuchtigkeitsmessungen durch. Dabei bleibt es nicht bei dem bereits bekannten Wasserschaden. Der Experte entdeckt weitere feuchte Stellen und stößt auch bei der Fassade sowie bei Abdichtungen und Elektroinstallationen auf Probleme. Besonders kritisch sind offenliegende elektrische Anschlüsse. Hier besteht laut den Angaben zur Sendung dringender Handlungsbedarf. Welche Maßnahmen notwendig sind und wie umfangreich die Sanierung ausfallen könnte, soll die Untersuchung zeigen.

©Markus Bolliger Um herauszufinden, wie schwer die Schäden sind, wird EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum eingeschaltet.

Auch Familien in Niederösterreich betroffen

In derselben Folge beschäftigt sich Nussbaum mit einem weiteren Haus, diesmal in St. Georgen am Ybbsfelde in Niederösterreich. Claudia und Markus Dyck kauften dort im Jahr 2019 ein damals erst drei Jahre altes Holzhaus. Rund fünf Jahre später zeigten sich zunehmend Schäden an der Fassade. Risse, undichte Fensteranschlüsse und eindringendes Wasser ließen bei der Familie die Sorge wachsen, dass auch die Holzkonstruktion betroffen sein könnte. Schließlich lag ein Sanierungsangebot über rund 46.000 Euro vor. Bei seinen Untersuchungen stellt Nussbaum allerdings fest, dass sich nicht alle Befürchtungen bestätigen. Dafür entdeckt er andere Schwachstellen, darunter einen problematischen Putzaufbau und Stellen, an denen Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass die Familie das Haus gebraucht von einer Privatperson gekauft hat und seit der ursprünglichen Errichtung bereits mehrere Jahre vergangen sind. Wie es für die betroffenen Familien weitergeht und welche Schäden tatsächlich vorliegen, zeigt die neue Folge von „Pfusch am Bau“. Die Sendung läuft am Sonntag um 20.15 Uhr auf PULS 4 und JOYN.