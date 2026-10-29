Vom Wörthersee aufs Siegerpodest: Kärntnerin (27) holt Gold

Im Büro beschäftigt sie sich mit nachhaltigem Tourismus, auf der Wettkampfbühne präsentiert sie das Ergebnis jahrelangen Trainings. Sophie Gutjahr aus Krumpendorf am Wörthersee hat zwei große Leidenschaften, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. Die 27-Jährige arbeitet Vollzeit als Nachhaltigkeitsmanagerin und hat gleichzeitig ihre ersten Schritte im professionellen Bodybuilding gemacht. Mit beachtlichem Erfolg: Schon bei ihren ersten Wettbewerben konnte sie mehrere Medaillen gewinnen.

©Thomas Jöhnk Tagsüber Nachhaltigkeitsmanagerin im Tourismus, in der Freizeit Kraftsportlerin.

Erstes Turnier, erste Medaille

Mit dem Krafttraining begann Gutjahr bereits im Alter von 18 Jahren. Im vergangenen Jahr entschied sie sich, intensiver zu trainieren und sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Ihr Debüt gab sie schließlich am 3. Oktober 2026 bei den Austrian Open in Wien. Und gleich beim ersten Antreten durfte sie sich über einen Podestplatz freuen: In der Bikini-Newcomerklasse holte die Kärntnerin Silber. Dabei blieb es nicht. Bei den Deutschen Meisterschaften legte sie noch einmal nach und gewann gleich drei weitere Medaillen: Gold in der Newcomerklasse, Silber in der Open-Klasse und Bronze in der Glamour-Kategorie. Für eine Athletin, die erst seit wenigen Wochen an Wettkämpfen teilnimmt, ist das ein bemerkenswerter Einstieg.

Zwischen Büroalltag und strengem Trainingsplan

Hinter den Erfolgen steckt allerdings viel Arbeit. Gutjahr trainiert regelmäßig und richtet auch ihre Ernährung gezielt auf die sportlichen Anforderungen aus. „Ich habe heuer begonnen mich mit zwei Coaches auf die Wettkämpfe vorzubereiten“, erklärte sie gegenüber 5 Minuten. In ihrer Wettkampfklasse kommt es nicht darauf an, möglichst große Muskelberge aufzubauen. Bewertet werden vielmehr bestimmte Körperproportionen und das Gesamtbild. Gutjahr beschreibt das angestrebte Erscheinungsbild als Sanduhrfigur, bei der insbesondere Schultern und Gesäß betont werden. Auch die Ernährung spielt für sie eine wichtige Rolle. Dabei setzt sie nach eigenen Angaben auf professionelle Beratung, einen festen Ernährungsplan und regelmäßige Blutkontrollen. „Ich denke, meine Erfolge sind darauf zurückzuführen, dass man mir auf der Bühne ansieht, wie sehr ich den Sport liebe und meine Leidenschaft bei den Kampfrichtern auch ankommt.“

©Thomas Jöhnk Gutjahr trainiert hart für die angestrebte Sanduhrfigur.

Arnold Schwarzenegger ist ihr großes Vorbild

Dass ausgerechnet ein Kärntner zu ihren sportlichen Vorbildern zählt, überrascht wenig: Arnold Schwarzenegger hat für Gutjahr einen besonderen Stellenwert. Eine wichtige Rolle spielt außerdem ihre Trainerin Lia Liebing. Die deutsche Bodybuilderin trägt den Titel Miss Universe und ist als Profi im Wettkampfsport aktiv. Dorthin möchte es langfristig auch die 27-Jährige schaffen. „Mich fasziniert die Disziplin und der Fokus und uns verbindet natürlich die Leidenschaft für den Sport und die Bühne.“ Ihren Beruf will sie deshalb aber nicht aufgeben. Gutjahr arbeitet beim Wörthersee-Rosental-Tourismus und beschäftigt sich dort derzeit unter anderem mit den Voraussetzungen für das Österreichische Umweltzeichen in der Region. „Ich liebe Sport und genauso sehr liebe ich meinen Beruf. Die Leidenschaft für beide Bereiche macht es mir leichter, diese zwei Welten zu vereinen. Zudem war ich schon immer ein Frühaufsteher und kann so bereits vor der Arbeit mein Krafttraining erledigen. Aber ganz ehrlich: Selbstverständlich gibt es auch Tage, die wirklich hart sowie lang sind und einen an die eigenen Grenzen bringen“, sagt sie über ihren Beruf und das Bodybuilding.

Nächstes großes Ziel wartet in Bayern

Nach ihren ersten Erfolgen hat die Kärntnerin bereits die nächste Herausforderung im Blick. Ende November steht für sie ein Wettkampf bei der Universe in Bayern auf dem Programm. Dort möchte Gutjahr zeigen, dass ihre bisherigen Medaillen kein einmaliger Erfolg waren. „Ich freue mich schon riesig auf die internationale Bühne mit Athleten aus der ganzen Welt“, erklärt sie abschließend.

©Thomas Jöhnk Nächster Halt Bayern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 20:52 Uhr aktualisiert