Alte Bauernregel macht Hoffnung: Das bedeutet Regen an Halloween

Der 31. Oktober ist nicht nur Halloween, sondern auch der Gedenktag des heiligen Wolfgang. Eine alte Bauernregel verspricht für diesen Tag etwas Besonderes: Regen soll ein gutes Jahr ankündigen.

Während viele am 31. Oktober an Halloween denken, hat dieser Tag auch im traditionellen Bauernkalender eine besondere Bedeutung.

Während viele am 31. Oktober an Halloween denken, hat dieser Tag auch im traditionellen Bauernkalender eine besondere Bedeutung.

Während viele am 31. Oktober an Halloween denken, hat dieser Tag auch im traditionellen Bauernkalender eine besondere Bedeutung. Denn heute ist der Gedenktag des heiligen Wolfgang. Rund um diesen Tag sind mehrere alte Wetterweisheiten überliefert, die einen Blick auf das kommende Jahr werfen sollen.

Regen am Wolfgangstag soll Glück bringen

Eine bekannte Bauernregel lautet: „Sankt Wolfgang Regen verspricht ein Jahr voll Segen.“ Demnach gilt Regen am 31. Oktober als gutes Zeichen für das kommende Jahr. Auch andere überlieferte Sprüche gehen in dieselbe Richtung. So heißt es etwa: „Regen am Sankt-Wolfgangs-Tag, gut für das nächste Jahr sein mag.“ Eine weitere Bauernregel bringt es besonders kurz auf den Punkt: „Am Wolfgang Regen ist viel gelegen.“ Alle drei Wetterweisheiten haben somit dieselbe Botschaft: Ein verregneter Wolfgangstag soll nichts Schlechtes bedeuten, sondern vielmehr Hoffnung auf ein gutes nächstes Jahr machen.

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Warum Regen früher ein gutes Zeichen war

Für die Landwirtschaft spielte das Wetter seit jeher eine entscheidende Rolle. Ausreichend Niederschlag war wichtig für Böden, Pflanzen und die Ernte. Kein Wunder also, dass Regen in manchen Bauernregeln nicht als schlechtes Wetter, sondern als Zeichen für Fruchtbarkeit und eine gute Zukunft galt. Der heilige Wolfgang, dessen Gedenktag am 31. Oktober begangen wird, war Bischof von Regensburg und wird besonders im süddeutschen und österreichischen Raum verehrt.

Wie zuverlässig ist die Bauernregel?

Ob Regen am 31. Oktober tatsächlich ein gutes Folgejahr ankündigt, lässt sich wissenschaftlich nicht belegen. Das Wetter an einem einzelnen Tag erlaubt keine verlässliche Aussage über die Niederschläge oder Ernteerträge des kommenden Jahres. Dennoch haben Bauernregeln bis heute ihren festen Platz im Volksmund. Und wer sich am heutigen Wolfgangstag über Regen ärgert, kann sich zumindest mit einer alten Wetterweisheit trösten: Vielleicht ist er ja ein gutes Zeichen für das nächste Jahr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 09:25 Uhr aktualisiert