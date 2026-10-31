Aus für TV-Klassiker: Diese Sender stehen vor großer Änderung

Ein Stück Fernsehgeschichte verschwindet: Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 soll Anfang 2027 ihren Teletext einstellen. Mehrere Sender sind betroffen. Für Zuschauer ändert sich damit auch der Zugang zu Untertiteln.

Früher gehörte er für viele Menschen zum Fernsehen dazu: Ein Knopfdruck auf der Fernbedienung genügte, um Nachrichten, Sportergebnisse oder das aktuelle TV-Programm nachzulesen. Doch bei ProSiebenSat.1 hat der klassische Teletext wohl bald ausgedient. Wie mehrere Medien berichten, wird der Dienst Anfang 2027 abgeschaltet. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Aus für Teletext: Diese Sender sind betroffen

Die Einstellung soll die ganze Sendergruppe betreffen, also ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku. Zuschauer werden bereits auf den Teletext-Startseiten über das bevorstehende Ende informiert. Als Grund nennt die Sendergruppe das stark gesunkene Interesse. Viele Informationen zum Fernsehprogramm seien mittlerweile außerdem über die Streamingplattform Joyn verfügbar. Bereits Anfang 2025 hatte der Konzern sein Teletext-Angebot deutlich reduziert, zuletzt waren hauptsächlich Programminformationen abrufbar.

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Was passiert mit den Untertiteln?

Mit der Abschaltung verschwindet auch die bisherige Möglichkeit, Untertitel über den Teletext aufzurufen. Auf Untertitel müssen Zuschauer aber nicht verzichten: Sie bleiben verfügbar und können künftig über die Einstellungen des Fernsehers oder Receivers aktiviert werden. Auch die bekannte Teletext-Seite 880, auf der die Einschaltquoten des Vortags zu finden waren, fällt weg. Damit endet bei ProSieben eine Tradition, die 1994 begonnen hatte. Sat.1 bot seinen Teletext sogar schon seit 1988 an.