Wetter-Wende im November: Bauernregel zu Allerheiligen lässt aufhorchen

Der 1. November ist nicht nur Allerheiligen, sondern gilt auch als besonderer Tag im Bauernkalender. Gleich mehrere alte Wetterweisheiten sollen Hinweise darauf geben, wie sich das Wetter in den kommenden Wochen entwickelt.

Früher versuchten Bauern, anhand bestimmter Tage Rückschlüsse auf das Wetter der nächsten Wochen zu ziehen. Auch Allerheiligen am 1. November zählt zu diesen sogenannten Lostagen.

Früher versuchten Bauern, anhand bestimmter Tage Rückschlüsse auf das Wetter der nächsten Wochen zu ziehen. Auch Allerheiligen am 1. November zählt zu diesen sogenannten Lostagen.

Wie wird der Winter heuer? Diese Frage beschäftigt viele Menschen bereits Anfang November. Früher versuchten Bauern, anhand bestimmter Tage Rückschlüsse auf das Wetter der nächsten Wochen zu ziehen. Auch Allerheiligen am 1. November zählt zu diesen sogenannten Lostagen. Die überlieferten Bauernregeln fallen dabei durchaus unterschiedlich aus.

Bauernregeln zu Allerheiligen: Schnee oder Sonnenschein?

Eine bekannte Wetterweisheit lautet zum Beispiel: „Bringt Allerheiligen einen Winter, so bringt Martini einen Sommer.“ Gemeint ist damit, dass auf winterliches Wetter am 1. November rund um den Martinstag am 11. November wieder mildere Temperaturen folgen könnten. Eine andere Regel stellt hingegen Sonnenschein in den Mittelpunkt: „Hat Allerheiligen Sonnenschein, wird’s um Martini umso kälter sein.“ Demnach soll ein freundlicher Feiertag auf eine Abkühlung innerhalb der nächsten zehn Tage hindeuten. Auch der sogenannte Altweibersommer spielt in den alten Überlieferungen eine Rolle. So heißt es: „Ist’s zu Allerheiligen rein, tritt Altweibersommer ein.“ Ein klarer Himmel soll also noch einmal eine mildere Wetterphase ankündigen.

Sogar eine Vorhersage für Weihnachten

Eine weitere Bauernregel blickt deutlich weiter voraus: „Allerheiligenreif macht zur Weihnacht alles steif.“ Frost am 1. November soll demnach auf winterliche Verhältnisse rund um Weihnachten hindeuten.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wie zuverlässig sind solche Wetterweisheiten?

Die Bauernregeln stammen aus einer Zeit, in der es noch keine modernen Wettervorhersagen gab. Sie beruhen auf überlieferten Beobachtungen, liefern aber keine wissenschaftlich verlässlichen Prognosen für einzelne Tage oder den gesamten Winter. Ob es rund um Martini tatsächlich wärmer oder kälter wird und wie sich das Wetter zu Weihnachten entwickelt, lässt sich aus den Bedingungen an Allerheiligen allein nicht ableiten. Trotzdem bleiben die alten Sprüche ein fester Bestandteil des bäuerlichen Brauchtums.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 11:33 Uhr aktualisiert