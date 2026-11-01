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/ ©APA/APA/Fechter/ALEXANDER FECHTER
Ein Bild auf 5min.at zeigt Christina "Mausi" Lugner
Christina „Mausi“ Lugner übernimmt im A1-Microdrama „Situationship“ die Rolle der tratschfreudigen Nachbarin Frau Sedlacek.
Wien
01/11/2026
Schauspiel

„Mausi“ Lugner mischt als neugierige Nachbarin auf

Christina „Mausi“ Lugner wagt den Sprung vor die Kamera: Im A1-Microdrama „Situationship“ startet sie einen Ausflug in die Schauspielerei und schlüpft dafür in die Rolle der Nachbarin Frau Sedlacek.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Als tratschfreudige Gemeindebau-Bewohnerin entgeht ihr im Stiegenhaus absolut gar nichts. Sue weiß über alles und jeden Bescheid. Während sie am Gang gemütlich die Blumen gießt, knöpft sie sich ihren jungen Nachbarn Lorenz vor und löchert ihn über dessen Liebesleben: „Ja, da schau her, Lorenz, auch schon da, wo waren wir denn die ganze Nacht? Waren wir bei der Blonden oder bei der Brünetten? Oder gibt’s eine dritte auch noch?“

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