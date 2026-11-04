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/ ©Viennale/Robert Newald Close PrevNext
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Veranstaltung auf der Viennale 2026.
Der Wiener Filmpreis wird von der Stadt Wien gestiftet und von einer Fachjury vergeben.
Wien
04/11/2026
Viennale 2026

Wiener Filmpreis vergeben: Dieses Drama überzeugte die Jury

Große Auszeichnung zum Abschluss der Viennale 2026: Das Drama „Everytime“ von Regisseurin Sandra Wollner wurde mit dem Wiener Filmpreis als „Bester österreichischer Film“ geehrt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(202 Wörter)
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Am Dienstag (3. November) ging die 64. Ausgabe der Viennale in Wien zu Ende. Zum Abschluss des Filmfestivals wurden auch die diesjährigen Auszeichnungen vergeben. Besonders freuen durfte sich Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Wollner: Ihr Spielfilm „Everytime“ erhielt den Wiener Filmpreis in der Kategorie „Bester österreichischer Film“.

Wiener Filmpreis für „Everytime“

Der Wiener Filmpreis wird von der Stadt Wien gestiftet und von einer Fachjury vergeben. Das Drama „Everytime“ wurde im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens vom ORF kofinanziert und konnte bereits international auf sich aufmerksam machen. Unter anderem wurde die Produktion bei den Filmfestspielen von Cannes ausgezeichnet. Neben Birgit Minichmayr gehören auch Lotte Shirin Keiling, Tristán López und Carla Hüttermann zur Besetzung des Films.

ORF mit sechs Produktionen bei der Viennale vertreten

Insgesamt war der ORF bei der diesjährigen Viennale mit sechs kofinanzierten Produktionen im Festivalprogramm vertreten. Darüber hinaus begleitete der Sender das Wiener Filmfestival in seinen verschiedenen Kanälen. Wer die Viennale noch einmal Revue passieren lassen möchte, findet auf ORF ON eine eigene Videokollektion mit preisgekrönten Filmen. Auch ausgewählte Fernsehsendungen rund um das Festival stehen dort zur Verfügung, sofern die entsprechenden Online-Rechte vorhanden sind.

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