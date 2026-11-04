„Winter wird lang und hart“: Alte Bauernregel sorgt jetzt für Aufsehen

Der 11. November ist nicht nur als Martinstag bekannt, sondern gilt auch als wichtiger Lostag im Bauernkalender. Alte Bauernregeln sollen verraten, wie sich das Wetter in den kommenden Wochen entwickelt.

Steht uns ein früher Wintereinbruch bevor oder bleibt es vorerst mild? Rund um den Martinstag am 11. November gibt es zahlreiche überlieferte Wetterweisheiten, die einen Blick auf die kalte Jahreszeit ermöglichen sollen.

Steht uns ein früher Wintereinbruch bevor oder bleibt es vorerst mild? Rund um den Martinstag am 11. November gibt es zahlreiche überlieferte Wetterweisheiten, die einen Blick auf die kalte Jahreszeit ermöglichen sollen.

Steht uns ein früher Wintereinbruch bevor oder bleibt es vorerst mild? Rund um den Martinstag am 11. November gibt es zahlreiche überlieferte Wetterweisheiten, die einen Blick auf die kalte Jahreszeit ermöglichen sollen. Besonders interessant: Je nachdem, wie sich das Wetter an diesem Tag zeigt, fallen die Vorhersagen ganz unterschiedlich aus.

Diese Bauernregel kündiget einen frühen Winter an

Eine bekannte Bauernregel lautet: „Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein.“ Demnach soll ein sonniger, wolkenloser Martinstag auf einen baldigen Wintereinbruch hindeuten. Ähnlich klingt eine weitere Wetterweisheit: „Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein.“ Zeigt sich der 11. November hingegen neblig, soll der Winter milder ausfallen. Dazu heißt es: „Wenn an/nach Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind.“ Wolken am Martinstag gelten wiederum als Hinweis auf einen unbeständigen Winter.

„…wird der Winter lang und hart“

Besonders auffällig ist eine weitere alte Bauernregel: „Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart.“ Mit dem „weißen Bart“ ist sinnbildlich eine winterlich weiße Erscheinung rund um den Martinstag gemeint, etwa durch Schnee oder Reif. Der Volksweisheit zufolge könnte ein solcher Anblick darauf hindeuten, dass uns eine besonders lange und kalte Wintersaison bevorsteht. Ob das tatsächlich eintritt, lässt sich daraus allerdings nicht zuverlässig ableiten.

Was die Martinsgänse über Weihnachten verraten sollen

Auch für die Weihnachtszeit hält der Bauernkalender eine besondere Regel bereit: „Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n.“ Dahinter steckt die Vorstellung, dass auf Frost rund um Martini mildes, nasses Wetter zu Weihnachten folgen könnte. Eine weitere Regel beschäftigt sich mit dem Herbstlaub: „Wenn’s Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält’.“ Bleiben die Blätter also lange an den Bäumen, soll das einen besonders kalten Winter ankündigen.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie zuverlässig sind die alten Wetterweisheiten?

Bauernregeln entstanden aus den Natur- und Wetterbeobachtungen früherer Generationen. Sie dienten vor allem in der Landwirtschaft als Orientierung, lange bevor moderne Wettervorhersagen verfügbar waren. Wissenschaftlich verlässliche Prognosen für den gesamten Winter lassen sich daraus allerdings nicht ableiten. Ob auf einen sonnigen Martinstag tatsächlich ein Kälteeinbruch folgt, bleibt daher abzuwarten. Trotzdem sind die alten Wetterweisheiten bis heute ein fester Bestandteil des Brauchtums rund um den 11. November.