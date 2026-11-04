Tränen bei „Bauer sucht Frau“: Kevin muss einem Mann das Herz brechen

Große Gefühle und eine schwierige Entscheidung: Bei „Bauer sucht Frau“ wird es am Mittwochabend besonders emotional. Bauer Kevin aus Tirol muss sich zwischen zwei Männern entscheiden.

Bei der ATV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ stehen am Mittwoch (4. November) wieder wichtige Entscheidungen an. Besonders auf dem Hof des 34-jährigen Kevin im Bezirk Reutte wird es emotional. Nach einem aufwühlenden Abend ist für den modischen Wahl-Tiroler klar: Er muss endlich Klarheit schaffen.

Max hofft auf eine zweite Chance

Vor allem der 28-jährige Max blickt einem entscheidenden Gespräch entgegen. Nachdem er am Vortag einen Dämpfer einstecken musste, ist er verunsichert. Dennoch gibt er die Hoffnung nicht auf, bei Kevin eine zweite Chance zu bekommen. Der Bauer hatte zuvor ein romantisches Date mit einem anderen Hofherrn, der ebenfalls Kevin heißt, genossen. Nun steht eine Entscheidung an, die nicht für alle Beteiligten glücklich ausgehen dürfte.

Kevin muss einem Hofherrn das Herz brechen

Um die Situation zu klären, sucht Bauer Kevin das persönliche Gespräch mit Max. Dabei soll sich zeigen, ob zwischen den beiden noch eine gemeinsame Zukunft möglich ist. Fest steht laut ATV-Vorschau bereits: Kevin wird sich für einen der beiden Männer entscheiden und damit dem anderen das Herz brechen. Für wen seine Gefühle letztlich stärker sind, wird sich in der neuen Folge zeigen.

Auch auf anderen Höfen sprühen die Funken

Während in Tirol Tränen fließen, stehen bei anderen Teilnehmern romantische Momente auf dem Programm. Biobauer Alex (28) aus dem Bezirk Kitzbühel lernt gleich drei Hofdamen kennen, muss sich aber schon bald von einer verabschieden. Bei Emilia (21) aus dem Hausruckviertel hingegen könnte das Liebesglück kaum größer sein. Ihr Hofherr Alex überrascht sie mit einem romantischen Date und möchte ihr mit dem Lied „Perfect“ von Ed Sheeran seine Gefühle zeigen. Die neue Folge von „Bauer sucht Frau“ ist am Mittwoch, dem 4. November, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN zu sehen.