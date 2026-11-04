„Dann ist erst einmal Schluss“: Wolfgang Ambros kündigt Abschied an

Nach vielen Jahren steht bei Austropop-Legende Wolfgang Ambros eine Veränderung bevor. Der 74-Jährige verabschiedet sich vorerst von seinem beliebten Konzertformat „Ambros pur!“. Nur noch drei Konzerte sind geplant.

Für Fans von Wolfgang Ambros gibt es eine überraschende Nachricht: Der österreichische Musiker hat angekündigt, sein langjähriges Konzertprojekt „Ambros pur!“ vorläufig zu beenden. Auf seiner offiziellen Facebook-Seite wurde der Abschied am Dienstag (3. November) bekannt gegeben. Nach rund zwei Jahrzehnten mit dem besonderen Konzertformat stehen nun die letzten drei Auftritte bevor. „NOCH 3 × PUR! – DANN IST ERST EINMAL SCHLUSS! Liebe Leute, die Entscheidung ist gefallen: Ambros pur! verabschiedet sich bis auf Weiteres von der Bühne“, heißt es im Posting.

Nur noch drei Konzerte geplant

Bei „Ambros pur!“ steht der Austropop-Star gemeinsam mit seinen Musikerkollegen Günter Dzikowski und Roland Vogl auf der Bühne. Im Gegensatz zu seinen größeren Konzerten setzt das Trio auf eine reduzierte musikalische Begleitung, bekannte Lieder und persönliche Geschichten. Wer die drei Musiker noch einmal gemeinsam erleben möchte, hat im November Gelegenheit dazu. Am 23. November treten sie in Gmunden auf, einen Tag später in Ried im Innkreis. Der vorerst letzte Auftritt ist für den 26. November in Gersthofen geplant. Wie aus dem Facebook-Beitrag hervorgeht, sind für Gmunden und Ried noch Eintrittskarten erhältlich. Das Konzert in Gersthofen ist hingegen bis auf wenige Restplätze ausverkauft.

So geht es für Wolfgang Ambros weiter

Doch keine Sorge, ein vollständiger Rückzug aus dem Musikgeschäft ist mit dem Abschied von „Ambros pur!“ nicht verbunden. Bereits für 2027 hat Wolfgang Ambros weitere Konzerte angekündigt. Dann will er wieder gemeinsam mit seiner Band „No. 1 vom Wienerwald“ auftreten. Auf dem Programm steht die neue Tour mit dem Titel „Best of the Best“. Für das bisherige Trio bedeutet der November dennoch einen vorläufigen Abschied. Ob und wann „Ambros pur!“ eines Tages zurückkehrt, ist derzeit offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 10:14 Uhr aktualisiert