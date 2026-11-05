„Mein ganzer Körper hat gezittert“: Neues Vater-Sohn-Duo zieht ins Forsthaus

Im „Forsthaus Rampensau“ wird es wieder turbulent. Während Reality-Star Elsa unbedingt gewinnen will, haben andere Kandidaten ganz andere Vorstellungen von ihrer Teilnahme. Außerdem zieht ein neues Duo in die Hütte ein.

Warum sind die Promis eigentlich ins „Forsthaus Rampensau“ eingezogen? Geht es um das Preisgeld von 20.000 Euro, mehr Bekanntheit oder einfach nur um eine gute Zeit? Genau das möchte Reality-Star Elsa in der kommenden Folge herausfinden und stellt ihren Mitbewohnern eine direkte Frage: „Seid ihr alle für den Sieg hier?“ Für Elsa selbst steht fest, dass sie den Wettbewerb gewinnen möchte. Umso weniger Verständnis zeigt sie für Gemeindebau-Star Norbert, der ganz andere Prioritäten setzt. „Geld ist nicht alles“, erklärt er und betont, dass er vor allem Spaß haben möchte.

Elsa findet deutliche Worte

Bei Elsa kommt diese Einstellung überhaupt nicht gut an. „Wer sagt ‚Mir ist die Gewinnsumme egal‘, der verdient wirklich nicht hier zu bleiben“, stellt sie klar. Ob sich Norbert und seine Teampartnerin Susi mit dieser Aussage bei der Konkurrenz unbeliebt gemacht haben, könnte sich schon bald zeigen. Doch nicht nur die unterschiedlichen Ziele der Kandidaten sorgen für Spannungen. Auch das Verhalten von Lisa und Geri wird zunehmend kritisch beobachtet.

Lisa und Geri sorgen für Gesprächsstoff

Sophie vermutet, dass die beiden ihre Teilnahme vor allem für die eigene Bekanntheit nutzen. „Sie nutzen’s hier schon sehr als Promotion-Plattform“, meint sie. Lisa und Geri sprechen in der Sendung offen über ihre gemeinsamen Erwachsenenfilme und ihr Einkommen. Auch ihre Zweisamkeit möchten sie im Forsthaus offenbar nicht aufgeben – selbst wenn sie dafür die übrigen Bewohner vorwarnen müssen. Alisa zeigt sich davon wenig begeistert. Sie wirft dem Paar vor, besonders auf Aufmerksamkeit und möglichst viel Sendezeit aus zu sein.

Neues Duo zieht ins Forsthaus ein

Für zusätzliche Aufregung dürfte außerdem der Einzug von Julian und Tom sorgen. Das Vater-Sohn-Gespann stößt als letztes Promi-Paar zur Gruppe. Während Julian vor dem Einzug ordentlich nervös ist, bleibt sein Vater deutlich entspannter. „Ich hatte so Herzklopfen, mein ganzer Körper hat gezittert“, verrät Julian. Papa Tom nimmt’s gelassen: „Schiss hab‘ ich nicht.“Auch bei der nächsten Herausforderung könnte es unterhaltsam werden: Im Spiel „Kosmo-Prolet“ müssen die Kandidaten Länder anhand verschiedener Hinweise erkennen und auf einer Weltkarte richtig zuordnen. Dabei kommt es offenbar zu einigen kuriosen geografischen Verwechslungen. Die neue Folge von „Forsthaus Rampensau“ ist am Freitag, dem 6. November 2026, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN zu sehen.