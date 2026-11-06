„Tatort“-Kult-Duo verabschiedet sich: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer sagen Servus

Nach 15 gemeinsamen Jahren verabschieden sich Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer vom „Tatort“. Bei „Willkommen Österreich“ sprechen sie über ihren Abschied und ihre Zukunft. Ein letzter Fall wartet noch.

Für viele „Tatort“-Fans geht eine Ära zu Ende. Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer legen ihre Rollen als Bibi Fellner und Moritz Eisner nach 15 gemeinsamen Jahren nieder. Krassnitzer steht sogar bereits seit 1999 für den „Tatort“ vor der Kamera. Am Dienstag, dem 10. November 2026, sind die beiden Schauspielstars um 22 Uhr bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann in „Willkommen Österreich“ auf ORF 1 zu Gast.

Das werden sie am meisten vermissen

Im Gespräch mit den beiden Moderatoren soll es vor allem um Abschiede und Neuanfänge gehen. Neuhauser und Krassnitzer erzählen, was sie an ihrer langjährigen Zusammenarbeit besonders vermissen werden und welche neuen Projekte sie künftig verfolgen möchten. Auch darüber, welche Rollen sie sich nach ihrer „Tatort“-Zeit wünschen und was sie ihren Nachfolgern mitgeben möchten, wollen die beiden sprechen.

Letzter „Tatort“ noch im Dezember

Für Fans gibt es allerdings noch einen letzten gemeinsamen Fall: Am 27. Dezember 2026 um 20.15 Uhr zeigt ORF 2 den Abschieds-„Tatort“ mit dem Titel „Dann sind wir Helden“. Die Folge ist auch auf ORF ON zu sehen. Damit endet nach 15 Jahren die gemeinsame Ermittlungsarbeit von Bibi Fellner und Moritz Eisner.

Auch Ski-Star Julia Scheib zu Gast

Neben dem Schauspielduo begrüßen Stermann und Grissemann am 10. November auch die steirische Skirennläuferin Julia Scheib. Sie spricht über ihre sportlichen Erfolge, Rückschläge und Ziele für die neue Saison. Die neue Ausgabe von „Willkommen Österreich“ läuft am Dienstag um 22 Uhr in ORF 1 und ist bereits ab 20 Uhr auf ORF ON verfügbar.