Schnee, Kälte, Eis: November-Bauernregel zeigt, „was für ein Winter vor uns steht“

Wird der kommende Winter eisig und schneereich oder bleibt es überwiegend mild? Eine alte Bauernregel rund um den 19. November soll bereits einen Hinweis darauf geben.

Während der November langsam seinem Ende entgegengeht, stellt sich vielerorts die Frage, wie sich der bevorstehende Winter entwickeln wird. Müssen wir uns auf eisige Temperaturen und reichlich Schnee einstellen oder bleibt es auch in den kommenden Monaten vergleichsweise mild? Im traditionellen Bauernkalender gibt es einen besonderen Tag, der darauf angeblich eine Antwort liefern kann: den 19. November, den Gedenktag der heiligen Elisabeth.

Diese Bauernregel soll den Winter vorhersagen

Eine bekannte Wetterweisheit lautet: „Sankt Elisabeth zeigt an, was der Winter für ein Mann.“ Dahinter steckt die Vorstellung, dass die Witterung am 19. November bereits einen Vorgeschmack auf den kommenden Winter geben könnte. Zeigt sich der Elisabeth-Tag frostig und winterlich, wurde dies traditionell als mögliches Zeichen für einen kalten Winter gedeutet. Mildes Wetter könnte nach dieser volkstümlichen Vorstellung hingegen auf eine weniger strenge kalte Jahreszeit hindeuten. Eine weitere Bauernregel bringt denselben Gedanken auf den Punkt: „Es kündigt die Elisabeth, was für ein Winter vor uns steht.“

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Warum gerade der 19. November?

Der Elisabeth-Tag zählt zu den sogenannten Lostagen im Bauernkalender. Dabei handelt es sich um bestimmte Tage im Jahr, denen früher eine besondere Bedeutung für die Einschätzung des zukünftigen Wetters zugeschrieben wurde. Vor allem in der Landwirtschaft spielten solche Wetterbeobachtungen eine wichtige Rolle. Schließlich konnten Frost, Schnee und längere Kälteperioden erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit und die Vorräte für den Winter haben. Der 19. November fällt zudem in eine Jahreszeit, in der sich der Übergang vom Herbst zum Winter zunehmend bemerkbar machen kann.

Kann man sich auf diese Vorhersage verlassen?

So spannend die alten Wetterweisheiten auch sind: Eine zuverlässige Winterprognose lässt sich aus dem Wetter an einem einzigen Novembertag nicht ableiten.

Ob der Winter besonders kalt, schneereich oder ungewöhnlich mild ausfällt, hängt von zahlreichen meteorologischen Entwicklungen ab, die sich nicht anhand einer einzelnen Bauernregel vorhersagen lassen.

Dennoch bleibt der Elisabeth-Tag ein interessanter Bestandteil des überlieferten Brauchtums. Ob das Wetter am 19. November tatsächlich einen Vorgeschmack auf den Winter liefert, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 19:20 Uhr aktualisiert