„Zag Haxn“: Kärntner erfinden Jugendwort und landen damit in der Auswahl

Welcher Ausdruck hat die österreichische Jugendsprache heuer besonders geprägt? Auch 2026 wird wieder das Jugendwort des Jahres gesucht. Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren können dabei über ihre Favoriten abstimmen. Zur Auswahl stehen die Begriffe „bodenlos“, „clock it“, „Dayummm“, „Du bist gut genug“, „fine shyt“, „goonen“, „Oaschbude“, „tuff“ und „Zag Haxn“. Vor allem der letzte Ausdruck dürfte bei manchen für Fragezeichen sorgen. Was bedeutet „Zag Haxn“ überhaupt? Die Antwort darauf kommt scheinbar aus Kärnten. Ein 19-Jähriger hat sich bei der Redaktion von 5 Minuten gemeldet und erzählt, welche kuriose Geschichte wohl hinter der Nominierung steckt.

„Zag Haxn“ als Jugendwort 2026: Alles begann mit einer Idee unter Freunden

Wie der junge Kärntner schildert, entdeckte er zunächst, dass man selbst Begriffe für die österreichische Jugendwortwahl vorschlagen kann. Gemeinsam mit seinen Freunden überlegte er daraufhin, welches möglichst ungewöhnliche Wort sie nominieren könnten. Lange dauerte die Suche offenbar nicht: Die Gruppe entschied sich für „Zag Haxn“. Der Ausdruck setzt sich aus den österreichischen Dialektwörtern „Zag“ für „Zeig“ und „Haxn“ für „Füße“ zusammen. Ein tatsächlich weitverbreitetes Jugendwort wollten die Freunde nach eigenen Angaben damit gar nicht ins Rennen schicken. Vielmehr ging es ihnen darum, herauszufinden, ob eine spontane Wortidee bei der Wahl eine Chance hat.

Mehrere Personen angeschrieben

Gesagt, getan. Damit „Zag Haxn“ tatsächlich berücksichtigt wird, versuchte der 19-Jährige, weitere Menschen für seine Idee zu gewinnen. „Ich habe dann einigen Bekannten und Freunden geschrieben, dass sie es auch nominieren sollen“, erzählt er gegenüber 5 Minuten. Einen Screenshot einer solchen Nachricht stellte er der Redaktion zur Verfügung. Wie viele der angeschriebenen Personen den Begriff dann tatsächlich einreichten, ist nicht bekannt. Doch sein Plan schien aufzugehen.

Jugendwort des Jahres: Plötzlich stand „Zag Haxn“ in der Auswahl

Dass die Aktion tatsächlich erfolgreich war, erfuhr der Kärntner schließlich über Instagram. Dort veröffentlichten mehrere Medien die Begriffe, die es in die finale Abstimmung geschafft hatten. Und tatsächlich war auch „Zag Haxn“ darunter. Für die Freundesgruppe war das ein überraschender Erfolg. „Wir wollten sehen, wie weit wir mit unserer Idee kommen können. Dass daraus tatsächlich eine Nominierung unter den beliebtesten Begriffen wird, hätten wir selbst nicht unbedingt erwartet“, erzählt der Kärntner gegenüber 5 Minuten. Aus einer spontanen Idee wurde also scheinbar ein Kandidat für das österreichische Jugendwort des Jahres. Doch was genau soll das Wort nun eigentlich bedeuten? Auch in den Sozialen Medien ist die Verwunderung über den Begriff teilweise groß.

In zahlreichen Medienberichten wird „Zag Haxn“ als Aufforderung beschrieben, schneller zu machen oder sich zu bewegen. Eine allgemein anerkannte Bedeutung für den Begriff „Zag Haxn“ lässt sich bislang laut Recherchen von 5 Minuten allerdings nicht nachweisen. In gängigen Wörterbuchquellen findet sich kein eigenständiger Eintrag für diese Wortkombination. Bei den anderen nominierten Jugendwörtern ist dies hingegen schon der Fall. Dies spricht dafür, dass es sich tatsächlich um ein erfundenes Wort der Kärntner Freundesgruppe handelt.

Jugendwortwahl: So funktioniert das Auswahlverfahren

Mit ihrem Experiment möchten die Kärntner die Wahl auch kritisch betrachten. „Es stellt sich durchaus die Frage, wie repräsentativ eine Abstimmung zum Jugendwort des Jahres ist, wenn es möglich ist, einen Begriff, der ursprünglich aus einer spontanen Idee unter Freunden entstanden ist, durch entsprechende Mobilisierung unter die Top 10 zu bringen“, finden die Jugendlichen. Doch wie sieht das Auswahl erfahren eigentlich aus? Laut der offiziellen Website oewort.at können zunächst alle Interessierten online Vorschläge für das Jugendwort des Jahres einreichen. Anschließend werden die Begriffe von einer Jury vorsortiert. Dabei werden etwa mehrfach eingereichte Wörter zusammengefasst. „Alle Vorschläge werden bei der ersten Auswahlsitzung der Jury berücksichtigt“, heißt es auf der Website. Auf Grundlage der Einsendungen und eigener Recherchen entscheidet die Jury dann, welche Begriffe in die öffentliche Abstimmung kommen. Grundsätzlich sollen die Wörter im jeweiligen Jahr in Österreich häufig verwendet werden und von besonderer Bedeutung sein. Ob und wie die Jury konkret überprüft, ob ein vorgeschlagener Begriff tatsächlich unter Jugendlichen verbreitet ist, wird im veröffentlichten Auswahlverfahren allerdings nicht näher erklärt. Nach der Online-Abstimmung trifft die Jury die endgültige Entscheidung, wobei die Stimmen des Publikums grundsätzlich die wichtigste Grundlage bilden. Wie groß der tatsächliche Einfluss der Freundesgruppe auf die Aufnahme von „Zag Haxn“ in die finale Auswahl war, lässt sich derzeit nicht eindeutig feststellen. Welches der nominierten Wörter am Ende zum Jugendwort des Jahres gewählt wird, bleibt abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 09:49 Uhr aktualisiert