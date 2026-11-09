Liebeschaos bei „Reality, Oida!“: Amalia steht zwischen zwei Männern

Gefühlschaos, Eifersucht und jede Menge Drama: Bei „Reality, Oida!“ spricht Amalia über ihr Liebesleben zwischen zwei Männern. Während Selina auf die große Liebe hofft, eskaliert auf Mallorca ein Beziehungsstreit.

In der neuen Folge von „REALITY, OIDA! Bussi, Beef & Party“ geht es wieder ordentlich zur Sache. Während sich Selina auf ihr nächstes Dating-Abenteuer vorbereitet, sorgt „Match in Paradise“-Bekanntheit Amalia mit Einblicken in ihr Privatleben für Aufsehen. Auf Mallorca fliegen unterdessen zwischen Julia und Philip erneut die Fetzen.

Amalia ist in gleich zwei Männer verliebt

Bei einem gemeinsamen „Chaya-Paket“ plaudern Selina und Amalia offen über ihr Liebesleben. Selina erinnert sich dabei an ihre intensive Verbindung mit Rob zurück und hofft, bei ihrem nächsten Dating-Abenteuer wieder ähnliche Gefühle zu erleben. Eine feste Beziehung kann sie sich durchaus vorstellen. Allerdings gibt sie auch zu, selbst noch die eine oder andere toxische Eigenschaft mitzubringen. Amalia braucht hingegen keine Dating-Show, um für Liebeschaos zu sorgen. „In meinem Privatleben geht es drunter und drüber“, verrät das selbsternannte Vienna It-Girl. Aktuell steckt sie zwischen zwei Männern und beschreibt sich selbst als „verliebt ins Verliebtsein“. Ihr Liebesleben fühlt sich für sie derzeit wie ein Film an.

Eifersuchtsdrama auf Mallorca eskaliert

Weniger romantisch geht es bei Julia und Philip auf Mallorca zu. Nach dem Eifersuchtsdrama der vergangenen Folge ist von Versöhnung weiterhin keine Spur. Im Gegenteil: Mit steigendem Alkoholpegel wächst auch Philips Ärger über Julias freizügiges Auftreten. Besonders ihr Twerk mit Lucy und ihr knapper Bikini sorgen für heftige Diskussionen. Die anderen Teilnehmer versuchen zwar, zwischen den beiden zu vermitteln, doch die Situation spitzt sich immer weiter zu. Adriana hat schließlich einen klaren Rat für das streitende Paar: „Trennung.“

Roomtour und Familienbesuch auf Malta

Auch abseits der Liebesdramen gibt es einiges zu sehen. Die Fischer-Brüder Daniel und Elias gewähren bei einer Roomtour Einblicke in ihr gemeinsames Zuhause mit ihren Eltern. Dabei präsentieren sich die beiden selbstbewusst als „die zwei Sunnyboys aus Österreich“. Zoe und Patrik reisen unterdessen nach Malta, wo sie Patriks Mutter besuchen. Dort wird auch scharf geschossen – sehr zum Unbehagen von Patriks Mama. Zu sehen ist die neue Folge von „REALITY, OIDA! Bussi, Beef & Party“ am Montag, dem 9. November 2026, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.