„Die Sachertorte meiner Mama“: Grazerin will bei TV-Show mit Familienrezept punkten

Bei „Das große Backen Österreich“ wird es schokoladig. In der dritten Woche der Backshow warten auf die verbliebenen sechs Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker anspruchsvolle Herausforderungen. Mit dabei sind weiterhin Liana und Alina aus der Steiermark. Nach dem Ausscheiden von Heike aus dem Burgenland kämpfen noch sechs Kandidaten um den Sieg.

Alina aus Graz setzt auf ein Familienrezept

In der Meisterstück-Prüfung steht ein echter Klassiker im Mittelpunkt: Die Kandidaten sollen eine sogenannte „Party-Sachertorte“ kreieren. Der Geschmack der traditionellen Wiener Sachertorte soll dabei erhalten bleiben, bei der Gestaltung sind der Kreativität allerdings keine Grenzen gesetzt. Alina aus Graz hat dafür eine ganz persönliche Idee. Sie möchte die Jury mit einem Rezept aus ihrer Familie überzeugen: „Bei dem Meisterstück möchte ich die Juroren von der Sachertorte meiner Mama überzeugen“, verrät die Steirerin. Ob das Familienrezept auch bei der Jury punkten kann, wird sich bei der Verkostung zeigen. Zunächst müssen die Kandidaten allerdings beim Temperieren der Schokolade ihr Können unter Beweis stellen. Dabei ist Präzision gefragt, denn Schokolade verzeiht kaum Fehler.

Geheimnisvolle Schoko-Prüfung mit Eveline Wild

Auch die technische Prüfung hat es in sich. Chocolatier Eveline Wild hat sich dafür eine besondere Herausforderung überlegt. Was die Kandidaten backen müssen, erfahren sie erst unmittelbar vor dem Start. Anschließend bleiben ihnen 90 Minuten Zeit, bevor die Ergebnisse blind verkostet werden. Nur so viel steht fest: Es wird schokoladig und ein bekannter Klassiker bekommt eine völlig neue Form. Liana, die in der Vorwoche zur Bäckerin der Woche gekürt wurde, darf diesmal die rote Schürze tragen. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich letzte Woche die Bäckerin der Woche geworden bin und freue mich sehr, dass ich diese Woche die rote Schürze tragen darf“, erzählt die Steirerin.

Kreative Torten und großer Konkurrenzkampf

Für das Meisterstück haben die Kandidaten ganz unterschiedliche Ideen: Lisi aus Oberösterreich setzt auf ein Schachbrettmuster, während Christoph aus Tirol filigrane Zuckerfedern gestaltet. Jutta aus Wien kreiert eine Kindergeburtstagstorte. Liana bleibt ihrem farbenfrohen Stil treu und präsentiert einen rosa Glitzertraum. Christoph, der die letzte technische Prüfung für sich entscheiden konnte, spürt unterdessen den Druck: „Dadurch, dass ich die letzte technische Prüfung gewonnen habe, ist natürlich ein bisserl ein Druck da.“ Ob Alina mit der Sachertorte ihrer Mama überzeugen kann und wer die Schokoladenwoche am Ende ohne Patzer übersteht, zeigt die dritte Folge von „Das große Backen Österreich“ am Dienstag um 20.15 Uhr JOYN & PULS 4.