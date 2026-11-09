ORF-Star Christa Kummer mit emotionaler Botschaft: „Vielleicht sollten wir…“

Mit einem nachdenklichen Beitrag auf Social Media meldet sich die ehemalige ORF-Wettermoderatorin Christa Kummer zu Wort. Ihre Botschaft: Wir sollten uns öfter Zeit für die schönen Dinge im Leben nehmen.

Sonst kennt man Christa Kummer vor allem als gut gelaunte Wetterexpertin. Nun zeigt sich die ehemalige ORF-Moderatorin von einer ernsteren Seite. In einem emotionalen Instagram-Beitrag spricht sie darüber, wie schnell der Alltag an uns vorbeizieht. Dabei richtet sie eine wichtige Botschaft an ihre Follower: Nicht immer muss es darum gehen, noch mehr zu schaffen oder zu erreichen.

„Mehr erleben, mehr erreichen, mehr leisten“

In ihrem Posting vom Sonntag (8. November) beschäftigt sich Kummer mit dem Druck, den viele Menschen im Alltag verspüren. „Wir leben in einer Gesellschaft, die ständig nach vorne drängt“, schreibt sie. Oft gehe es nur darum, möglichst viel zu erleben und erfolgreich zu sein. Doch genau dabei könne etwas Wichtiges verloren gehen. „Und irgendwann vergessen wir dabei das Wesentliche: das Leben selbst“, gibt die ehemalige Wettermoderatorin zu bedenken. Mit ihren Worten möchte sie dazu anregen, den eigenen Alltag bewusster zu erleben und nicht ständig von einem Ziel zum nächsten zu hetzen.

Glück liegt oft in den kleinen Dingen

Für Kummer braucht es nicht immer große Erlebnisse, um zufrieden zu sein. Manchmal reichen bereits ganz einfache Momente. „Es könnte längst neben uns sitzen. Bei einer Tasse Kaffee, in einem guten Gespräch, in einem stillen Augenblick“, schreibt sie über das Glück. Auch aus psychologischer Sicht spricht sie das Thema an. Ihrer Meinung nach müssen Menschen nicht ständig nach neuen Eindrücken suchen. Viel wichtiger sei es, die Dinge, die bereits da sind, wieder bewusster wahrzunehmen.

Botschaft zum Nachdenken

Zum Abschluss ihres Beitrags gibt Kummer ihren Followern noch einen Gedanken mit auf den Weg: „Denn wer immer nur auf das Morgen wartet, verpasst womöglich sein Heute.“ Mit den Worten „Einen achtsamen Sonntag!“ beendet sie ihr Posting. Ihre Botschaft ist klar: Es lohnt sich, im hektischen Alltag gelegentlich einen Gang zurückzuschalten und die kleinen Glücksmomente zu genießen.