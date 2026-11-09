Gratis wohnen: Diese Urlaubsregion in Italien sucht neue Bewohner

Sonne, Meer und italienisches Lebensgefühl: Wer schon länger davon träumt, seinen Alltag nach Süditalien zu verlegen, könnte jetzt eine besondere Gelegenheit bekommen.

Kalabrien liegt im äußersten Süden des italienischen Festlands und ist für seine Strände am Tyrrhenischen und Ionischen Meer, seine Berglandschaften und seine traditionelle Küche bekannt.

Kalabrien liegt im äußersten Süden des italienischen Festlands und ist für seine Strände am Tyrrhenischen und Ionischen Meer, seine Berglandschaften und seine traditionelle Küche bekannt.

Ein Haus in Italien, ohne dafür Miete bezahlen zu müssen? Was nach einem Traum klingt, könnte für einige Menschen bald Wirklichkeit werden. Eine beliebte Urlaubsregion möchte neue Einwohner anlocken und stellt dafür 50 Immobilien zur Verfügung. Allerdings gibt es bestimmte Voraussetzungen.

50 Häuser sollen wieder bewohnt werden

In Kalabrien wurde ein Projekt ins Leben gerufen, das Interessierten ermöglicht, ein Jahrzehnt lang mietfrei zu wohnen. Dahinter steckt allerdings nicht nur ein großzügiges Angebot, sondern auch ein ernstes Problem. Immer mehr kleinere Ortschaften in Süditalien verlieren Einwohner. Zurück bleiben leerstehende Gebäude und Gemeinden, denen zunehmend das Leben fehlt. Genau hier setzt die Initiative „Ripopola Calabria“ an. Insgesamt 26 Gemeinden beteiligen sich an dem Vorhaben. Im ersten Schritt sollen 50 Immobilien renoviert und anschließend Menschen zur Verfügung gestellt werden, die sich dauerhaft in der Region niederlassen möchten. Für die Umsetzung sind rund 20 Millionen Euro vorgesehen. Die Kosten für die Instandsetzung und Modernisierung übernimmt die Region.

Zehn Jahre keine Miete bezahlen

Das Besondere: Anders als bei den bekannten italienischen Ein-Euro-Häusern müssen Interessenten die Immobilien weder kaufen noch selbst aufwendig sanieren. Stattdessen erhalten ausgewählte Bewerber ein kostenloses Nutzungsrecht für zehn Jahre. Rechtlich handelt es sich dabei um eine sogenannte unentgeltliche Gebrauchsleihe. Eigentümer bleiben die jeweiligen Gemeinden. Kalabriens Regionalpräsident Roberto Occhiuto macht auf Instagram auf die Aktion aufmerksam: