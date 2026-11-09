Bob Dylan in Wien: Darum müssen Fans beim Konzert das Handy abgeben

Am Mittwoch und Donnerstag spielt Bob Dylan in der Wiener Stadthalle, am Samstag tritt er in der Salzburgarena auf. Bei allen Konzerten gilt ein strenges Filmverbot, alle im Publikum müssen ihr Handy zuvor abgeben.

Am Mittwoch, dem 11. November, gastiert die Musiklegende Bob Dylan in der Wiener Stadthalle, am Donnerstag folgt das zweite Konzert. Jeweils ab 20 Uhr beginnt die Show, die in etwa eineinhalb Stunden dauern wird und einige Überraschungen auf Lager haben wird. Dylan verzichtet bei seiner Europa-Tour auf bekannte Hits wie „Like a Rolling Stone“ und „Blowing in the Wind“. Stattdessen können sich Fans auf weniger bekannte Stücke freuen.

Keine Handys während der Show

Ebenfalls ein brisantes Detail ist das Handyverbot während des Konzerts. Wie bei allen bisherigen Stopps der Tour müssen die Zuseher auch in Wien ihre Mobilgeräte beim Einlass abgeben. Daf´ür stellt eine Firma eigene Taschen zur Verfügung. Das Publikum soll so die Musik des bekanntlich sehr kamerascheuen Dylan besser genießen können.

Zu Gast in der Salzburgarena

Am Samstag, dem 14. November macht die Rocklegende den nächsten Stopp der Tour in Salzburg. Auch dort gelten die gleichen Regeln, Handys sind tabu. Eingefleischte Fans können sich wieder auf ein abwechslungsreiches Song-Programm freuen.