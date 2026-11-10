Arnold Schwarzenegger startet Schatzsuche in Wien: Das gibt es zu gewinnen

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger schickt die Wiener auf eine besondere Schnitzeljagd. An drei Orten in der Stadt werden Taschen mit Überraschungen versteckt. Los geht es bereits am 18. November.

Arnold Schwarzenegger hat sich für Wien eine besondere Aktion einfallen lassen. Im Rahmen seiner Umweltkampagne „Pump for the Planet“ startet der Hollywoodstar eine weihnachtliche Schnitzeljagd. Dabei werden an drei verschiedenen Orten in der Bundeshauptstadt Taschen mit Überraschungen aus seiner eigenen Kollektion versteckt.

So funktioniert die Schnitzeljagd

Unter dem Motto „Findet Arnolds Tasche!“ können sich Interessierte auf die Suche nach den versteckten Überraschungen machen. Der erste Hinweis erscheint am 18. November 2026 im kostenlosen Newsletter von „Pump for the Planet“. Wer teilnehmen möchte, muss sich dafür anmelden. Weitere Hinweise sollen in den darauffolgenden Wochen veröffentlicht werden. Wo genau die Taschen versteckt werden, ist bislang noch geheim.

Von T-Shirts bis zu Stofftaschen

In den Taschen warten Artikel aus Schwarzeneggers Umweltkollektion. Dazu gehören unter anderem T-Shirts, Hoodies mit dem Spruch „You Can Call Me Schnitzel“ und Stofftaschen mit der Aufschrift „I’ll be bag“. Auch steirisches Kürbiskernöl unter dem Namen „PUMPkin Oil“ gehört zur Kollektion. Mit der Aktion möchte die Schwarzenegger Climate Initiative auf spielerische Weise für Umwelt- und Klimaschutz begeistern.

Neuer Weihnachtsfilm als Inspiration

Die Idee zur Schnitzeljagd stammt aus Schwarzeneggers neuem Weihnachtsfilm „The Man with the Bag“, der am 2. Dezember auf Prime Video erscheint. Darin spielt der gebürtige Steirer den Weihnachtsmann, dessen magischer Geschenkesack gestohlen wird. Während Schwarzenegger im Film seinen Sack wiederfinden muss, dürfen sich die Wiener nun selbst auf die Suche nach den versteckten Taschen machen.