Von Zirkus bis Wandern: ORF startet neue Kindersendungen im November

Im November gibt es bei ORF KiDS gleich mehrere neue Sendungen für Kinder. Ob spannende Wanderungen, ein Blick hinter die Zirkuskulissen oder Theaterabenteuer – für junge Zuschauer ist einiges dabei.

Moderatorin Christina Karnicnik wagt sich dorthin, wo sonst nur Artistinnen, Artisten und Clowns zu Hause sind: hinter die Kulissen des Zirkus.

Moderatorin Christina Karnicnik wagt sich dorthin, wo sonst nur Artistinnen, Artisten und Clowns zu Hause sind: hinter die Kulissen des Zirkus.

Der ORF erweitert im November 2026 sein Programm für Kinder. Insgesamt drei neue Formate starten auf ORF KiDS. Außerdem gibt es eine neue Ausgabe des beliebten „Bilderbuchkinos“. Die Sendungen können kostenlos auf der ORF-KiDS-Plattform und über die dazugehörige App gestreamt werden.

Mit den „Wandermäusen“ durch Österreich

Bereits seit dem 1. November sind Lena Grandl-Großmann und Stefan Gruber als „Die Wandermäuse“ unterwegs. Gemeinsam erkunden sie Österreichs Berge und Seen, stellen Wanderrouten vor und geben Tipps für Ausflüge in die Natur.

Blick hinter die Zirkuskulissen

Am 18. November startet die neue Sendung „Manege frei“. Moderatorin Christina Karnicnik zeigt, was sich hinter den Kulissen eines Zirkus abspielt. Dabei trifft sie unter anderem auf Artisten und Clowns und entdeckt deren Arbeitsalltag.

Kinderbuch wird zum Bühnenabenteuer

Am 22. November steht eine neue Ausgabe des „Bilderbuchkinos“ auf dem Programm. Diesmal wird das Kinderbuch „Billy feiert Geburtstag“ von Catharina Valckx mit Musik und einer Bühneninszenierung zum Leben erweckt.

Neue Theatersendung ab Ende November

Den Abschluss der Neustarts macht am 30. November das Format „So ein Theater“. Darin erfahren Kinder, wie Theaterstücke entstehen. Von den ersten Proben über die Kostüme bis zur fertigen Aufführung gibt es spannende Einblicke hinter die Bühne.