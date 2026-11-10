95 Prozent unter Wasser: Doku lüftet Geheimnis um „versunkenen Kontinent“

Ein riesiger Kontinent, der fast vollständig unter Wasser liegt: Der ORF nimmt seine Zuschauer mit auf eine spannende Entdeckungsreise. Die neue „Universum“-Dokumentation läuft am 10. und 17. November.

Kaum zu glauben, aber tief unter dem Pazifik verbirgt sich eine gewaltige Landmasse. Sie trägt den Namen Zealandia, ist etwa halb so groß wie Europa und liegt zu rund 95 Prozent unter Wasser.

Kaum zu glauben, aber tief unter dem Pazifik verbirgt sich eine gewaltige Landmasse. Sie trägt den Namen Zealandia, ist etwa halb so groß wie Europa und liegt zu rund 95 Prozent unter Wasser.

Kaum zu glauben, aber tief unter dem Pazifik verbirgt sich eine gewaltige Landmasse. Sie trägt den Namen Zealandia, ist etwa halb so groß wie Europa und liegt zu rund 95 Prozent unter Wasser. Nur wenige Teile, darunter Neuseeland und Neukaledonien, ragen aus dem Meer. In einem neuen „Universum“-Zweiteiler zeigt der ORF, welche Geheimnisse dieser nahezu versunkene Kontinent birgt.

Forscher auf den Spuren eines versunkenen Kontinents

Vor mehr als 80 Millionen Jahren begann sich Zealandia vom Urkontinent Gondwana zu lösen. Große Teile der Landmasse verschwanden im Laufe der Zeit unter der Meeresoberfläche. Jahrzehntelang untersuchten Wissenschaftler die Region. Im Jahr 2017 legte ein internationales Forschungsteam schließlich Belege dafür vor, Zealandia als eigenständigen achten Kontinent zu betrachten. Die erste Folge zeigt, wie Forscher mithilfe von Gesteinsproben und Untersuchungen des Meeresbodens die Geschichte Zealandias entschlüsseln.

Seltene Tiere und beeindruckende Natur

Auch die außergewöhnliche Tierwelt spielt in der Dokumentation eine wichtige Rolle. Auf Zealandia leben unter anderem flugunfähige Kākāpō-Papageien, Kiwis und urtümliche Brückenechsen. Im zweiten Teil stehen die Naturkräfte im Mittelpunkt, die den Kontinent bis heute verändern. Zu sehen sind unter anderem aktive Vulkane, seltene Pinguine, leuchtende Höhlenbewohner und Buckelwale.

An diesen Tagen läuft „Universum“ im ORF Der neue Zweiteiler von Lars Pfeiffer wird jeweils um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt: Dienstag, 10. November 2026: „Zealandia – Der verschollene Kontinent“

Dienstag, 17. November 2026: „Zealandia – Aufstieg aus der Tiefe“ Beide Folgen sind außerdem über ORF ON verfügbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 09:46 Uhr aktualisiert