Black Friday 2026: Amazon startet Rabattschlacht heuer früher

Amazon lässt Schnäppchenjäger jubeln: Black Friday startet heuer besonders früh. 5 Minuten Umfrage zeigt: Erst 17 % der Nutzer haben bereits Geschenke besorgt.

Schnäppchenjäger aufgepasst! Amazon läutet den Black Friday 2026 deutlich früher ein als erwartet. Bereits am 19. November beginnt die große Rabattaktion, heißt es seit wenigen Minuten vom Unternehmen selbst. Damit bleiben Kunden ganze zwölf Tage, um nach günstigen Weihnachtsgeschenken, Technik und Haushaltsgeräten Ausschau zu halten. Amazon erklärt: „Kundinnen und Kunden dürfen sich auf außergewöhnliche Geschenkideen sowie tolle Inspirationen für Weihnachten aus zahlreichen Kategorien freuen – mit bis zu 45% Rabatt.“

Amazon Black Friday Woche 2026 – Früher Start Seitens des Unternehmens heißt es: „Ab Donnerstag, den 19. November um 00:01 Uhr bis zum 30. November 2026 um 23:59 Uhr gibt es auf Amazon.de/blackfriday Millionen Angebote zu entdecken.“

Amazon startet große Rabattaktion

Der Black Friday fällt heuer auf Freitag, den 27. November. Doch bei Amazon beginnt das große Shopping-Fieber schon acht Tage davor. Der Online-Riese startet seine Angebotsphase am Donnerstag, dem 19. November, und verlängert sie bis zum Cyber Monday am 30. November.

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Dauer beträgt insgesamt 12 Tage

Insgesamt zwölf Tage lang sollen Kunden von zahlreichen Preisaktionen profitieren können. Neben länger verfügbaren Angeboten sind auch zeitlich begrenzte Rabatte vorgesehen. Dabei heißt es mitunter schnell sein: Manche Aktionen laufen nur wenige Stunden oder enden, sobald die verfügbaren Stückzahlen verkauft sind. Besonders für Menschen, die ihre Weihnachtsgeschenke frühzeitig besorgen möchten, könnte sich ein Blick auf die Angebote lohnen.

Von Fernsehern bis Spielzeug: Hier lohnt sich ein Blick

Das Sortiment umfasst zahlreiche Produktbereiche. Dazu zählen unter anderem Fernseher, Laptops, Tablets, Kopfhörer und Smart-Home-Geräte. Auch Haushaltsprodukte wie Kaffeemaschinen, Staubsauger und Küchenhelfer könnten günstiger angeboten werden. Darüber hinaus dürfen sich Kunden auf Aktionen rund um Mode, Kosmetik, Körperpflege, Spielzeug und Gaming-Zubehör einstellen. Auch Amazons eigene Geräte, darunter Kindle, Echo und Fire TV, gehören zu den Produktgruppen, die während solcher Aktionen häufig im Mittelpunkt stehen.

Vorsicht: Nicht jeder Rabatt ist ein Schnäppchen

Trotz der vielen Preisaktionen sollten Käufer genau hinschauen, warnt zum Beispiel die Arbeiterkammer. Denn ein hoher angezeigter Preisnachlass bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Produkt tatsächlich besonders günstig ist. Wer sparen möchte, sollte deshalb schon jetzt die Preise seiner Wunschprodukte vergleichen. Auch ein Blick auf die Preisentwicklung kann sich lohnen. So lässt sich besser beurteilen, ob sich der Kauf während der Black-Friday-Aktion tatsächlich auszahlt.

Diese Termine sollten sich Kunden merken

Der Startschuss für die Amazon-Angebote fällt ersten Infos zu Folge am 19. November 2026. Der eigentliche Black Friday folgt am 27. November. Mit dem Cyber Monday am 30. November endet schließlich die zwölf Tage dauernde Shopping-Aktion. Wer beim Weihnachtseinkauf sparen möchte, hat damit schon vor dem offiziellen Black Friday Gelegenheit, nach Angeboten zu suchen. Übrigens: Eine brandaktuell durchgeführte 5 Minuten Umfrage zeigt: Erst 17 % der Instagram Nutzer haben ihre Geschenke für Weihnachten 2026 bereits besorgt. 83 % lassen sich Zeit und stimmten mit „Nein“ ab.

Black Friday 2026 Wann findet der Black Friday 2026 auf Amazon statt? Der Black Friday wird am Freitag, 27. November durchgeführt. Am Montag, den 30 November folgt der Cyber Monday. Wann starten die ersten Black Friday Angebote? Laut US Medien überrascht Amazon heuer mit einem besonders frühen Termin: Die ersten Black-Friday-Angebote starten schon am 19. November 2026. Welche Spartipps helfen am Black Friday 2026 wirklich? Nicht von hohen Rabatten blenden lassen: 50 % Rabatt bedeuten nicht automatisch ein Schnäppchen. Entscheidend ist der tatsächliche Marktpreis. Versandkosten berücksichtigen: Erst der Gesamtpreis inklusive Versand zeigt, ob ein Angebot wirklich günstig ist. Wunschliste erstellen: Vorab festlegen, was man tatsächlich braucht. So vermeidet man Spontankäufe. Nicht unter Zeitdruck kaufen: Countdown-Timer und begrenzte Angebote sollen zu schnellen Entscheidungen verleiten. Lieber kurz vergleichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 10:14 Uhr aktualisiert