„Winter bricht bald herein“: Alte Bauernregel sagt jetzt Wetter-Wende voraus

Wird der Winter lang und eisig oder bleibt es vorerst mild? Der morgige 11. November könnte laut alten Bauernregeln erste Hinweise liefern. Besonders eine Wetterweisheit lässt aufhorchen.

Der Martinstag (11. November) gilt seit Jahrhunderten als sogenannter Lostag, an dem das Wetter Hinweise auf die kommenden Wochen geben soll.

Der Martinstag (11. November) gilt seit Jahrhunderten als sogenannter Lostag, an dem das Wetter Hinweise auf die kommenden Wochen geben soll.

Der Winter rückt näher und viele fragen sich bereits, ob uns in Österreich eine besonders kalte Jahreszeit bevorsteht. Ausgerechnet der morgige Dienstag, 11. November, spielt dabei im traditionellen Bauernkalender eine besondere Rolle. Denn der Martinstag gilt seit Jahrhunderten als sogenannter Lostag, an dem das Wetter Hinweise auf die kommenden Wochen geben soll.

Sonnenschein soll Kälte ankündigen

Eine bekannte Bauernregel besagt: „Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein.“ Demnach könnte ein sonniger und wolkenloser 11. November auf einen baldigen Wintereinbruch hindeuten. Auch die alte Weisheit „Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein“ geht in diese Richtung. Ganz anders sieht es bei Nebel aus. Laut Volksmund soll ein nebliger Martinstag einen eher milden Winter ankündigen. Ziehen hingegen viele Wolken über den Himmel, könnte die kalte Jahreszeit besonders wechselhaft werden.

Diese Bauernregel warnt vor einem harten Winter

Besonders spannend ist die überlieferte Wetterweisheit „Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart.“ Gemeint sind damit Schnee oder Reif, die rund um den Martinstag für eine winterlich weiße Landschaft sorgen. Auch das Herbstlaub soll Hinweise liefern. Bleiben die Blätter bis zum 11. November an den Bäumen hängen, könnte laut einer weiteren Bauernregel eine große Winterkälte bevorstehen.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Was bedeutet das für Weihnachten?

Sogar für die Weihnachtsfeiertage gibt es eine passende Bauernregel: „Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n.“ Dahinter steckt die Vorstellung, dass frostiges Wetter am Martinstag auf ein eher mildes und nasses Weihnachtsfest hindeuten könnte. Ob die alten Wetterweisheiten tatsächlich zutreffen, ist allerdings fraglich. Wissenschaftlich lässt sich daraus keine zuverlässige Winterprognose ableiten. Trotzdem dürfte der morgige Martinstag für alle, die auf Schnee und Kälte hoffen, besonders interessant werden.

Bauernregeln für den 11. November im Überblick Wenn an/nach Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind.

Wenn um Martini Regen fällt, ist’s um den Weizen schlecht bestellt.

Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein.

Wolken am Martinitag, der Winter unbeständig werden mag.

Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart.

Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n.

Wenn’s Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält’.

Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein.

Sankt Martin setzt sich schon mit Dank am warmen Ofen auf die Bank.

Sankt Martin kommt nach alten Sitten zumeist auf einem Schimmel geritten.

Schon nach der Allerheiligenmiss ist der Bauer des Winters gewiss; wenn er dann noch nicht kommen mag, dauert es nur bis Martinitag.

Michel mahnt, Martin zahlt. (Sankt Martin als Steuerheiliger)

Wie zuverlässig sind die alten Bauernregeln?

So spannend die alten Wetterweisheiten auch klingen: Eine verlässliche Vorhersage für den kommenden Winter liefern sie nicht. Bauernregeln beruhen auf jahrhundertealten Natur- und Wetterbeobachtungen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Ob es am Martinstag sonnig, neblig oder frostig ist, lässt jedoch keine wissenschaftlich fundierten Rückschlüsse auf das Wetter der nächsten Monate zu. Wer wissen möchte, wie sich der Winter tatsächlich entwickelt, sollte sich daher auf meteorologische Prognosen verlassen – wobei auch langfristige Wettervorhersagen mit Unsicherheiten verbunden sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 11:10 Uhr aktualisiert