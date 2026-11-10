Dreharbeiten zu neuem Weihnachtsfilm in Wien laufen

Eine Trickbetrügerin, ein kleines Mädchen und eine selbstgebastelte Falle für das Christkind: In Wien entsteht derzeit eine neue Weihnachtskomödie für den ORF. Mit dabei sind zahlreiche bekannte Schauspieler.

In Wien wird es bereits weihnachtlich: Seit 28. Oktober 2026 laufen die Dreharbeiten zur neuen ORF/ARD-Degeto-Komödie „Die Christkindfalle“ (AT). In der Hauptrolle ist Antonia Moretti zu sehen. Auch Fritz Karl, Anna Maria Mühe und die junge Victoria Schnut stehen vor der Kamera. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Ende November.

Kleine Lotti stellt dem Christkind eine Falle

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Trickbetrügerin Paula (Antonia Moretti). Sie soll im Auftrag eines korrupten Baumoguls (Fritz Karl) belastende Unterlagen aus dem Haus einer Journalistin stehlen. Doch auf dem Dachboden erlebt sie eine Überraschung: Die siebenjährige Lotti (Victoria Schnut) hat dort eine Falle für das Christkind aufgebaut. Der Grund: Ihr größter Weihnachtswunsch, ein kleiner Bruder zum Spielen, ist nicht so in Erfüllung gegangen, wie sie es sich vorgestellt hatte. Paula gibt sich kurzerhand als Engel aus und verspricht dem Mädchen ihre Hilfe. Aus dem ungewöhnlichen Zusammentreffen entwickelt sich eine Freundschaft. Schließlich muss sich Paula entscheiden, ob sie ihren Auftrag erfüllt oder für Lotti alles aufs Spiel setzt.

Ausstrahlung für 2027 geplant

Regie führt Olivia Retzer, das Drehbuch stammt von Sarah Wassermair. Neben den Hauptdarstellern sind unter anderem Anton Noori, Sebastian Wendelin, Erika Deutinger und Margarete Tiesel zu sehen. „Die Christkindfalle“ soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON erscheinen. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.