Wahre Verbrechen: Neue True-Crime-Reihe zeigt erschütternde Fälle aus Österreich

Spektakuläre Kriminalfälle, erschütternde Schicksale und ein Blick hinter die Schlagzeilen: Der ORF startet am 12. November eine neue True-Crime-Reihe. Zum Auftakt steht ein aufsehenerregender Wiener Mordfall im Mittelpunkt.

True-Crime-Fans dürfen gespannt sein: Am Donnerstag, dem 12. November 2026, startet um 20.15 Uhr in ORF 1 die neue Dokumentationsreihe „TATsache“. In insgesamt zehn Folgen zu je 45 Minuten werden wahre Kriminalfälle aus Österreich beleuchtet. Bereits 24 Stunden vor der TV-Ausstrahlung sind die Folgen auf ORF ON verfügbar.

Wiener „Bierwirt“-Fall macht den Anfang

Die erste Folge widmet sich dem Fall des sogenannten „Bierwirts“. Im April 2021 erschoss der Wiener Albert L. seine ehemalige Partnerin, die Mutter seiner beiden Kinder. Der Täter war bereits zuvor durch einen öffentlichkeitswirksamen Gerichtsprozess gegen die Politikerin Sigrid Maurer bekannt geworden. Am 19. November folgt eine Dokumentation über den Fall „Großglockner“ und das Phänomen „Alpine Divorce“. Eine Woche später, am 26. November, beschäftigt sich die Reihe mit einem jugendlichen Obdachlosenmörder.

Stefan Lenglinger moderiert begleitenden Podcast

Zusätzlich zur TV-Reihe startet „TATsache – Der Podcast“ mit ORF-Moderator Stefan Lenglinger. Gemeinsam mit Experten und Gästen beleuchtet er die Hintergründe der jeweiligen Fälle und geht der Frage nach, wie es zu solchen Verbrechen kommen konnte. Die erste Podcast-Ausgabe läuft am 12. November gegen 22.55 Uhr und ist auch über ORF Sound sowie gängige Podcast-Plattformen abrufbar.

Zwei weitere Dokus am Donnerstag

Am Auftaktabend zeigt ORF 1 außerdem zwei weitere Dokumentationen. Um 21.05 Uhr geht es in „Andrew Tate – Macht, Missbrauch und Frauenhass“ um den umstrittenen Influencer und sein Netzwerk. Um 21.55 Uhr folgt „#looksmaxxing – Junge Männer im Schönheitswahn“. Die Doku beleuchtet einen Trend, bei dem junge Männer teils gefährliche Methoden einsetzen, um einem vermeintlichen Schönheitsideal zu entsprechen.