Orkan-Alarm im Urlaubsparadies: Öffentliches Leben lahmgelegt

Portugal bereitet sich auf einen schweren Sturm mit Windspitzen bis zu 140 km/h vor. Schulen, Behörden und zahlreiche öffentliche Einrichtungen bleiben geschlossen. Die Behörden warnen eindringlich vor unnötigen Wegen im Freien.

Im Süden des beliebten Urlaubslands wurde wegen Sturm „Charles“ die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen. Regierungschef Luis Montenegro und Innenminister Luis Neves riefen die Bevölkerung dazu auf, die Gefahr ernst zu nehmen und möglichst zu Hause zu bleiben.

Lissabon steht still

Aus Sicherheitsgründen wurden in der Hauptstadt Lissabon Straßentunnel, Parks und Museen geschlossen. Auch beim internationalen Technologie-Treffen Web Summit fielen sämtliche geplanten Veranstaltungen aus. Zudem muss mit Flugausfällen und Verspätungen gerechnet werden.

Gefahr wächst stündlich

Meteorologen erwarten besonders starke Windböen und schwierige Bedingungen im gesamten Land. Während im Süden die höchste Alarmstufe gilt, steht der übrige Teil Portugals unter der zweithöchsten Warnstufe.