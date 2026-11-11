„Bauer sucht Mann“: Kevin und Max schweben auf Wolke sieben

Bei „Bauer sucht Frau“ knistert es gewaltig! Zwischen Kevin und Max entwickeln sich immer stärkere Gefühle. Nach einem ersten Kuss steht nun ein besonderes Date an. Doch werden die beiden tatsächlich ein Paar?

Schmetterlinge im Bauch bei „Bauer sucht Frau“: In der neuen Folge am Mittwoch, dem 11. November 2026, dreht sich bei Bauer Kevin (34) aus dem Tiroler Bezirk Reutte alles um seinen Hofherrn Max (28).

Schmetterlinge im Bauch bei „Bauer sucht Frau“: In der neuen Folge am Mittwoch, dem 11. November 2026, dreht sich bei Bauer Kevin (34) aus dem Tiroler Bezirk Reutte alles um seinen Hofherrn Max (28).

Schmetterlinge im Bauch bei „Bauer sucht Frau“: In der neuen Folge am Mittwoch, dem 11. November 2026, dreht sich bei Bauer Kevin (34) aus dem Tiroler Bezirk Reutte alles um seinen Hofherrn Max (28). Die beiden verstehen sich offenbar bestens und genießen ihre gemeinsame Zeit.

Erster Kuss und romantisches Date

Nach einer ereignisreichen Nacht, in der Kevin und Max lange und intensive Gespräche geführt haben, gab es bereits einen zärtlichen Gute-Nacht-Kuss. Nun möchte Kevin seinem Hofherrn noch näherkommen und lädt ihn zu einem besonderen Ausflug in sein Lieblingscafé ein. Doch dort wartet eine Überraschung: Kevin hat seine Freundin Sophie eingeladen. Ihre Meinung ist ihm besonders wichtig. Ob Max auch bei ihr einen guten Eindruck hinterlassen kann?

Verlängert Max seine Hofwoche?

Kevin scheint jedenfalls großes Interesse daran zu haben, Max noch länger bei sich zu behalten. Deshalb macht er ihm ein besonderes Angebot: Max darf seine Hofwoche verlängern und zusätzliche Tage in Tirol verbringen. Wie der 28-Jährige darauf reagiert und ob aus den beiden tatsächlich ein Liebespaar wird, bleibt vorerst offen.

Auch bei den anderen Bauern wird es spannend

Während Kevin und Max ihr Liebesglück genießen, stehen bei den anderen Kandidaten schwierige Entscheidungen bevor. Der Kärntner Thomas (26) muss sich zwischen seinen beiden Hofdamen Selina und Christine entscheiden. Bei Biobauer Alex (28) aus Tirol muss hingegen die erste Kandidatin den Hof verlassen. „Bauer sucht Frau“ läuft am Mittwoch, dem 11. November, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.