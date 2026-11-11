Hollywoods wilde Seite: Österreichische Doku zeigt spektakuläre Aufnahmen

Berglöwen, Kojoten und sogar Weiße Haie: Eine neue „Universum“-Dokumentation zeigt die überraschend wilde Seite Hollywoods. Jetzt feierte die ORF-Produktion ihre Weltpremiere in der berühmten Filmmetropole.

Hollywood ist vor allem für seine Filmstars bekannt. Doch zwischen den Villen, Straßen und Stränden der kalifornischen Metropole leben auch zahlreiche Wildtiere. Genau ihnen widmet sich die neue ORF-„Universum“-Dokumentation „Wild Hollywood“, die am 9. November 2026 in Los Angeles ihre Weltpremiere feierte.

Sechs Jahre Arbeit für besondere Aufnahmen

Der Film von Yaz Ellis und Jack Mifflin begleitet unter anderem Berglöwen, Kojoten, Waschbären, Meeresschildkröten und Weiße Haie. Er zeigt, wie die Tiere in unmittelbarer Nähe zur Filmwelt leben und welche Herausforderungen sie dabei meistern müssen. Sechs Jahre lang wurde an der Produktion gearbeitet. Die Premiere fand im Eastman Kodak Theatre im Rahmen eines gemeinsamen Naturfilmfestivals von Jackson Wild und dem Hollywood Climate Summit statt.

Oscar-Preisträger begeistert

Unter den Gästen befand sich auch der britische Oscar-Preisträger James Reed, bekannt durch „My Octopus Teacher“. Besonders beeindruckt zeigte er sich von seltenen Tieraufnahmen, darunter eine Szene, in der ein Reiher ein Erdhörnchen jagt. Auch der österreichische Dokumentarfilmer Richard Ladkani war bei der Premiere anwesend.

ORF-Ausstrahlung für 2027 geplant

Das österreichische Publikum muss sich noch etwas gedulden: „Universum: Wild Hollywood“ soll voraussichtlich rund um die Oscar-Verleihung 2027 im ORF ausgestrahlt werden. Ein genauer Sendetermin wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Ausstrahlung fällt damit in ein besonderes Jahr für die ORF-Naturfilmreihe: „Universum“ feiert 2027 sein 40-jähriges Bestehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 15:03 Uhr aktualisiert