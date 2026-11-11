Altes Handy zu Hause? Diese Aktion startet jetzt wieder in ganz Österreich

In vielen österreichischen Haushalten liegen alte Handys ungenutzt in Schubladen. Jetzt könnten genau diese Geräte etwas Gutes bewirken. Ö3 startet eine österreichweite Sammelaktion und hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Drei alte Handys liegen laut Ö3 durchschnittlich in jedem österreichischen Haushalt. Statt weiter Staub anzusetzen, sollen die Geräte nun Familien in finanziellen Notlagen helfen.

Drei alte Handys liegen laut Ö3 durchschnittlich in jedem österreichischen Haushalt. Statt weiter Staub anzusetzen, sollen die Geräte nun Familien in finanziellen Notlagen helfen.

Drei alte Handys liegen laut Ö3 durchschnittlich in jedem österreichischen Haushalt. Statt weiter Staub anzusetzen, sollen die Geräte nun Familien in finanziellen Notlagen helfen. Mit der diesjährigen Ö3-Wundertüte sollen österreichweit 500.000 ausgediente Handys gesammelt werden.

So einfach kann jeder mithelfen

Die Österreichische Post verteilt in den kommenden Tagen die Ö3-Wundertüten an die Haushalte. Wer ein altes Handy besitzt, kann es mit oder ohne Zubehör hineinlegen und die Tüte kostenlos bei einer Postfiliale oder einem Postpartner abgeben. Die gesammelten Geräte werden anschließend bei der Caritas in Wien überprüft. Funktionierende Handys werden nach Möglichkeit wiederverwendet, andere recycelt. Der Erlös unterstützt über die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas Familien in Österreich, die beispielsweise Hilfe bei Miet- oder Stromkosten benötigen.

Diese Handys dürfen nicht hinein

Wichtig: Geräte mit beschädigten oder aufgeblähten Akkus sowie Handys, aus denen Flüssigkeit austritt, gehören nicht in die Wundertüte. Sie müssen bei einer geeigneten Altstoffsammelstelle abgegeben werden. Wer keine Wundertüte erhalten hat, kann sie kostenlos unter 0800 600 600 bestellen oder bei der Post abholen. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2005 wurden laut Ö3 bereits rund 8,2 Millionen Handys gesammelt.