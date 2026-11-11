Schlager-Sensation: Semino Rossi erfüllt sich Herzenswunsch

Schlagerfans dürfen sich auf ein besonderes Konzert am Neusiedler See freuen: Semino Rossi lädt im September 2027 zahlreiche bekannte Künstler auf die Seebühne Mörbisch ein. Mit dabei sind unter anderem Andy Borg und ein mehrfache

Ein lang gehegter Wunsch geht für Semino Rossi in Erfüllung: Der argentinische Schlagersänger startet am 2. September 2027 eine neue Konzertreihe auf der Seebühne Mörbisch im Burgenland. Unter dem Titel „Semino Rossi: Ich lade gern mir Gäste ein“ will er gemeinsam mit befreundeten Musikern auftreten und persönliche Geschichten aus der Schlagerwelt erzählen. Bei einer Präsentation in Wien stellte Rossi das neue Konzept gemeinsam mit Konzertveranstalter Wolfgang Werner vor.

Diese Schlagerstars kommen nach Mörbisch

Für den Konzertabend haben bereits mehrere prominente Gäste zugesagt. Neben Schlagersänger und TV-Moderator Andy Borg wird auch der irische Sänger Johnny Logan auf der Bühne stehen. Logan gewann den Eurovision Song Contest zweimal als Interpret und ein weiteres Mal als Komponist. Ebenfalls angekündigt sind die deutsche Schlagersängerin Claudia Jung und die steirische Musikerin Natalie Holzner. Geplant sind sowohl Soloauftritte als auch gemeinsame Duette mit Semino Rossi.

Weitere Konzerte sind geplant

Hinter der Veranstaltung steht Konzertmanager Wolfgang Werner mit seiner Agentur Artist4ever. Das neue Format soll nicht auf einen einzigen Abend beschränkt bleiben: Laut Veranstalter ist geplant, die Konzertreihe künftig jedes Jahr in Mörbisch stattfinden zu lassen.