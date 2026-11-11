Nach Trennung: Martina Reuter verrät, wie ihr neuer Mann sein muss

Martina Reuter ist wieder Single und offenbar bereit für neue Flirts. Die 46-jährige ORF-Moderatorin hat dabei ganz genaue Vorstellungen von ihrem zukünftigen Partner. Besonders im Fitnessstudio hält sie die Augen offen.

Nach der Trennung von Vladi Pavlic blickt Martina Reuter wieder nach vorne. In ihrem Podcast „Happy (new) me“ spricht die 46-Jährige offen über ihr Liebesleben. Dabei mangelt es bei der Moderatorin nicht an interessierten Männern. Doch nicht jeder hat bei ihr eine Chance..

Zehn Jahre jünger und durchtrainiert

Ihr zukünftiger Partner soll vor allem sportlich sein. Reuter wünscht sich einen großen, gut trainierten und charmanten Mann. Besonders attraktiv findet sie jüngere Männer. Im Idealfall sollte ihr neuer Partner sogar zehn Jahre jünger sein als sie selbst. Dass sie im Fitnessstudio gerne attraktive Männer beobachtet, macht die Moderatorin ebenfalls kein Geheimnis. Seit sie wieder Single ist, genießt sie es, offen flirten zu können: „Bitte entschuldigt, dass ich euch anstarre, aber ich finde diese Körper einfach heiß, sexy und knackig. Jetzt, wo ich Single bin, darf ich das auch sagen.“

Von Trainern hat sie genug

Während Reuter in der Liebe offen für einen Neuanfang ist, hat sie mit persönlichen Trainern vorerst abgeschlossen. Wie sie in ihrem Podcast erklärt, möchte sie ihr Training künftig selbst in die Hand nehmen. Einen neuen Coach brauche sie nicht mehr. Ein neuer Mann darf dagegen durchaus in ihr Leben treten – sofern er ihren Vorstellungen entspricht.