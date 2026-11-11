Neue Comedy-Show aus Wien: Diese bekannten Gäste sind dabei

Mit „SCHAUMA MAL“ startet am Mittwoch, dem 11. November, eine neue Comedy-Talkshow im österreichischen Fernsehen. Zwei Comedians führen durch das Format, bei dem vor allem eines im Mittelpunkt steht: Spontanität.

Eine neue Talkshow feierte am Mittwochabend ihre TV-Premiere: Um 20.05 Uhr lief die erste Folge von „SCHAUMA MAL“ auf dem Wiener Community-Sender OKTO. Moderiert wird das Format von den beiden österreichischen Comedians Sebastian Humi und Jonas Bonas. Die Sendung wurde im Wiener Veranstaltungslokal THE LOFT aufgezeichnet und verbindet klassische Talkshow-Elemente mit Comedy und Improvisation.

Diese Gäste sind mit dabei

Für die erste Ausgabe am 11. November sind Bamlak Werner und Pandora Nox zu Gast. Eine Woche später, am 18. November, stehen unter anderem Entertainer Alfons Haider und Billie Steirisch im Mittelpunkt. Am 25. November folgen Hauke van Göns und Ina Jovanovic. Wer in der vierten Ausgabe am 2. Dezember auftritt, wird vorerst nicht verraten.Das Konzept setzt bewusst auf unvorhersehbare Situationen. Statt eines streng durchgeplanten Gesprächs sollen spontane Einfälle, überraschende Wendungen und humorvolle Begegnungen für Unterhaltung sorgen.

Zwei Comedians führen durch die Show

Sebastian Humi wurde in Bagdad geboren, wuchs in Oberösterreich auf und lebt mittlerweile in Wien. Bevor er sich der Comedy widmete, studierte er Genetik und Biotechnologie. Auf der Bühne beschäftigt er sich unter anderem mit gesellschaftlichen Themen, Familie und Identität. Sein Moderationspartner Jonas Bonas stammt aus Wels. Der Kabarettist und Content Creator wurde vor allem durch seine humorvollen Social-Media-Videos bekannt, darunter Wortspiele an österreichischen Bahnhöfen.

Vier Sendetermine stehen fest

Insgesamt sind vorerst vier Ausgaben von „SCHAUMA MAL“ angekündigt. Die ersten beiden Folgen werden am 11. und 18. November jeweils um 20.05 Uhr ausgestrahlt. Am 25. November beginnt die Sendung ausnahmsweise um 20.50 Uhr. Die vierte Ausgabe folgt am 2. Dezember wieder um 20.05 Uhr auf OKTO.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 21:02 Uhr aktualisiert