300 Folgen: Wiener TV-Sendung feiert mit sechsstündigem Spezial

Ein besonderes Jubiläum steht beim Wiener Community-Sender OKTO an: Die Sendung „Der kleine Stadtstreicher“ erreicht ihre 300. Folge. Am Freitag, dem 13. November, wird das mit einem mehr als sechsstündigen TV-Programm gefeiert.

Seit mittlerweile 300 Ausgaben nimmt die Sendung „Der kleine Stadtstreicher“ ihre Zuschauer mit auf Entdeckungstouren. Dabei geht es um besondere Orte, Veranstaltungen und interessante Persönlichkeiten. Was ursprünglich vor allem in Wien spielte, führt inzwischen auch in andere Regionen Österreichs. Zum Jubiläum hat der Sender OKTO für Freitagabend ein umfangreiches Sonderprogramm zusammengestellt.

Jubiläumsfolge startet im Schlosspark

Los geht es am Freitag, dem 13. November, um 21.50 Uhr. OKTO-Redakteur Florian Müller spricht mit Sendungsmacher Richard Cieslar über die Entstehung und Entwicklung des Formats. Das Interview findet an einem besonderen Schauplatz statt: im Pötzleinsdorfer Schlosspark in Wien. Dort wurde einst die allererste Folge aufgezeichnet. Im Gespräch soll es unter anderem darum gehen, wie die Sendung produziert wird, weshalb mittlerweile auch Ausflüge aufs Land dazugehören und welche Rolle künstliche Intelligenz bei der Arbeit spielt.

15 Folgen bis in die frühen Morgenstunden

Ab 22.05 Uhr zeigt OKTO zunächst vier Best-of-Ausgaben mit ausgewählten Momenten aus der bisherigen Sendungsgeschichte. Um 23.20 Uhr beginnt anschließend ein Wiederholungsmarathon mit 15 Folgen, der bis 4 Uhr früh dauert. Zu sehen sind unter anderem Beiträge über die Schauplätze des „Kaisermühlenblues“, das Wiener Schiffmuseum und das Parlament. Auch ein Ausflug nach Jedenspeigen steht auf dem Programm. Weitere Rückblicke widmen sich einem Interview mit Künstler Michael Seida, Theateraufführungen wie „Baskerville“ und „Anatol“ sowie einem Konzert der Band Monti Beton. Wer das Jubiläumsprogramm verpasst, kann die bisherigen Ausgaben von „Der kleine Stadtstreicher“ auch online ansehen. Die Sendungen sind in der OKTOTHEK sowie auf YouTube verfügbar.