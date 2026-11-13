„Du bist eine Gefahr!“: Heftiger Streit bei „Forsthaus Rampensau“ eskaliert

Im „Forsthaus Rampensau“ spitzt sich die Stimmung zu. Rafi sorgt mit seinem Verhalten für Misstrauen, während zwei Teams um ihren Verbleib kämpfen. Dazu wartet eine besonders unappetitliche Herausforderung auf die Promis.

Auf der Kärntner Alm liegen die Nerven blank: In der neuen Folge von „Forsthaus Rampensau“ am Freitag, dem 13. November, geraten die Bündnisse der Bewohner zunehmend ins Wanken. Besonders Rafi steht dabei im Mittelpunkt. Seine wechselnden Absprachen sorgen für Ärger und eine heftige Auseinandersetzung.

Alisa stellt Rafi zur Rede

Eigentlich möchte Rafi gemeinsam mit seinem Teampartner Philipp im Spiel bleiben. Philipp setzt dabei auf eine Zusammenarbeit mit Elsa und Beverly sowie Philisha und Shira. Rafi scheint diese Entscheidung zunächst mitzutragen. Doch Alisa wird misstrauisch. Schließlich hatte Rafi zuvor noch vorgeschlagen, Beverly oder die Dragqueens aus dem Wettbewerb zu drängen. Sie konfrontiert ihn deshalb vor den anderen Bewohnern mit seinem Verhalten. „Du bist eine Gefahr für alle hier drinnen. Du opferst alle um dich herum“, wirft sie ihm vor. Der Streit bleibt auch den übrigen Kandidaten nicht verborgen.

Niemand traut mehr dem anderen

Während die Spannungen zwischen den Teams wachsen, wollen Tom und Julian möglichst unabhängig bleiben. Beide machen deutlich, dass sie den Aussagen ihrer Mitbewohner wenig Vertrauen schenken. Auch Peter beschreibt die zunehmend angespannte Atmosphäre im Forsthaus. Die Frage ist nun, ob Rafi und Philipp mit ihren taktischen Entscheidungen am Ende ihre eigene Position gefährden.

Ekel-Menü wartet auf die Promis

Neben den Streitereien steht eine ungewöhnliche Essensprüfung auf dem Programm. Beim Spiel „Mit vollem Mund spricht man nicht“ müssen sich die Teams durch ein Drei-Gänge-Menü mit wenig appetitlichen Kreationen kämpfen. Aufgetischt werden unter anderem Gerichte mit den Namen „BohnAmour“, „Kasnocken des Todes“ und „Kokos Fußerl“. Für jede vollständig verspeiste Portion gibt es einen Punkt. Zusätzliche Zähler können die Teams sammeln, wenn sie Sprichwörter richtig ergänzen.

Wer muss das Forsthaus verlassen?

Auch die Entscheidung im sogenannten Raus-Rein-Spiel rückt näher. Ebru und Julia liegen gegen Norbert und Susi bereits mit 2:0 in Führung. Ob das zurückliegende Duo das Ergebnis noch drehen kann, bleibt offen. Die neue Folge von „Forsthaus Rampensau“ läuft am Freitag, dem 13. November, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.