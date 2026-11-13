„Strenger Winter naht“: Alte November-Bauernregel sorgt für Aufsehen

Der 21. November ist im Bauernkalender ein besonderer Tag. Gleich mehrere alte Wetterregeln sagen voraus, dass sonniges und klares Wetter an diesem Datum einen besonders strengen Winter ankündigen soll. Doch was steckt dahinter?

Rund um den 21. November haben sich mehrere Wetterweisheiten entwickelt, die einen Blick auf den bevorstehenden Winter werfen sollen.

Rund um den 21. November haben sich mehrere Wetterweisheiten entwickelt, die einen Blick auf den bevorstehenden Winter werfen sollen.

Der November schreitet voran und damit rückt auch der Winter immer näher. Wer wissen möchte, wie kalt die kommenden Monate werden könnten, findet im traditionellen Bauernkalender einige Hinweise. Besonders der 21. November spielt dabei eine Rolle. An diesem Tag wird Mariä Tempelgang, auch Mariä Opferung genannt, begangen. Rund um diesen Gedenktag haben sich mehrere Wetterweisheiten entwickelt, die einen Blick auf den bevorstehenden Winter werfen sollen.

Alte Bauernregel kündigt harten Winter an

Eine der bekanntesten Regeln für den 21. November lautet: „Mariä Opferung hell und rein, bringt einen harten Winter rein.“ Demnach soll ein freundlicher, klarer Tag auf besonders kalte Wintermonate hindeuten. Auch eine weitere überlieferte Wetterweisheit geht in dieselbe Richtung: „Mariä Opferung klar und hell, naht ein strenger Winter schnell.“ Eine dritte Variante besagt sogar: „Mariä Opferung klar und hell, macht den Winter streng und ohne Fehl.“ Alle drei Sprüche verbinden also sonniges Novemberwetter mit einem kalten Winter.

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Warum der 21. November früher wichtig war

Für die Menschen in der Landwirtschaft waren solche Lostage früher wichtige Orientierungspunkte. Über Generationen hinweg beobachteten Bauern das Wetter an bestimmten Tagen und versuchten daraus Rückschlüsse auf die kommenden Wochen und Monate zu ziehen. Gerade im Spätherbst war die Frage nach einem frühen oder besonders strengen Winter von großer Bedeutung. Schließlich mussten Vorräte angelegt, Tiere versorgt und die letzten Arbeiten vor dem Winter erledigt werden.

Kann man sich auf die Wetterregel verlassen?

So interessant die alten Sprüche auch sind: Eine verlässliche Winterprognose lässt sich daraus nicht ableiten. Wissenschaftliche Belege dafür, dass ein sonniger 21. November automatisch einen besonders kalten Winter nach sich zieht, gibt es nicht. Für langfristige Wetterentwicklungen sind zahlreiche Faktoren entscheidend, die sich nicht anhand eines einzelnen Tages beurteilen lassen. Trotzdem bleiben Bauernregeln ein beliebter Bestandteil der österreichischen Wettertradition. Ob sich die alte Weisheit rund um Mariä Opferung heuer zumindest zufällig bewahrheitet, wird sich erst in den kommenden Wintermonaten zeigen.